【公子會】沈殷怡爆前男友帶女仔上佢屋企瞓︰我盲目到幫佢哋冚被

ViuTV小花沈殷怡（Shirley）憑在《詭探前傳》演鄭少秋的女兒而出名，本身讀法律出身的她，給人的印象又靚又叻女。想不到原來在感情方面，她也有一段悲慘的過去。日前她上商台節目《公子會》時，大談遇「渣男」的過去！

Shirley上電台大談過去的故事。（Youtube影片截圖）

現年25歲的Shirley自爆過去的感情經歷，初戀男友竟然帶女生到她的家。她說出這段「驚人」的過去，「某天我起床嘅時候，佢就同一個女仔瞓咗喺我屋企個廳。（主持劉翁︰佢帶埋個女仔去你新嗰間屋嗰度耀武揚威？）嗯！」她解釋雖然她是自己住，但對方有她家的鎖匙，而對方應該是跟那個女子飲醉酒就到了她家，三個男主持大感事情荒謬，大喊︰「唔係啊嘛？！咁誇張？」她指當日她已經睡了，而對方應該是凌晨到，所以未有被吵醒，但第二天Shirley要早起床，對方應該沒有預料到她早起，於是Shirley就見到了這一幕！

Shirley放棄做律師加入娛樂圈，成為ViuTV「上位」小花之一。（Instagram@shamshirley）

Shirley當時百思不得其解為什麼對方要這樣做，同時很不開心，主持森美再追問她是否一起身就見到他們兩個睡在廳，她說︰「係喇，就冇著衫喺我個廳度。我已經盲目到仲要走去幫佢哋冚被。」森美就反問她為什麼要這樣做，為什麼不拿盤水淋醒他們？Shirley說︰「因為一嚟我唔係好想見到呢個畫面，我寧願我冚埋咗佢，咁我出門口就算，我覺得成件事太赤裸啦，我幫你哋冚張被，咁我睇唔到。」她又說︰「嗰刻唔識嬲，嗰刻震驚多過嬲，我出到門口都係空白嘅個人。」

Shirley貼合照在IG，並形容這次訪問是「史上最深入既（嘅）爆料」。（Instagram@shamshirley）

後來，前男友問她，為什麼要誤解他，解釋說他和那個女生只是飲醉酒，什麼事也沒有發生過，而Shirley選擇了相信，並沒有分手。直到有次，前男友問她借一筆頗多的錢稱要做生意，她繼續借，不過前男友的兄弟向Shirley踢爆原來他不是去做生意，而是拿那筆錢帶「小三」去豪華遊，那時Shirley才跟他分手，想不到女神也有過這樣的一段情傷。

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