【紅白2019】陣容超勁仍旺丁不旺財　下半場收視37.3%創史上新低

NHK主辦的《第70屆紅白歌唱大賽》已於2019年除夕夜結束，今日（2/1）公布收視，節目分開上半部和下半部，在關東地區分別錄得34.7%及37.3%，較2018年的37.7%和41.5%收視率大幅下跌8%和10%，是《紅白》於1989年首次分拆兩部份以來，成績最差的一次。

今屆《紅白》由櫻井翔、綾瀨遙（左）和內村光良（右）擔任司儀，並大玩搞笑造型。（twitter）

作為令和時代第一次舉辦的《紅白》，又有為東京奧運造勢作招徠，今屆的演出陣容其實不弱：憑歌曲《Paprika》奪《日本唱片大賞》最高榮譽大獎的細路組合Foorin，為節目打頭陣任表演嘉賓；以AI技術重現美空雲雀演唱《從那時開始》（あれから）；嵐（Arashi）在東京奧運新國立競技場演唱內，獻唱跟米津玄師一同製作的「NHK2020應援歌」《風箏》（カイト）；出道40年從未參與《紅白》，因為《Plastic Love》而紅爆City Pop界的傳奇歌手竹內瑪利亞將會首度站台，獻唱2008年NHK晨間劇《感謝》（だんだん）的主題曲《生命之歌》（いのちの歌）；影帝和視帝菅田將暉初次代表白組出場，獻唱《找錯遊戲》；憑動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》而爆紅的「LiSA」，亦首次為紅隊出戰；還有女團欅坂46主將平手友梨奈演出過於賣力，最後倒下由隊友抬離現場等等，確實掀起話題，但始終不及去年的米津玄師首次站台那麼令人引頸以待，加上部份環節在《紅白》播出前已表演過，吸引力大打折扣，結果今屆的下半部的收視是自1989年節目分開兩節以來最差。

反觀另一個跨年節目，由日本電視台製作的《絕對不准笑 青春高校24小時》（絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!），今年則邀請到天海祐希再度以《女王的教室》的阿久津真矢經典造型亮相，帶挈兩節收視齊升，在關東地區分別錄得16.2%和14.6%，2018年除夕同一節目直播收視分別為14.3%和12.8%。

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今屆《紅白》陣容頗強，惟旺丁不旺財，下半場收視更創史上新低。（twitter）

日本視帝和影帝菅田將暉首次參加《紅白》，獻唱《找錯遊戲》。（twitter）

大會以AI技術，成功將逝世30周年的「永遠歌姬」美空雲雀重現觀眾眼前，有不少觀眾看罷高呼感動。（twitter）

女團櫸坂46的主將平手友梨奈，帶領隊友唱出人氣歌曲《不協和音》。（twitter）

櫸坂46主持平手友梨奈兩年前在《紅白》演唱此歌時，一度唱到氣促暈低，前晚她再次演出同一首歌，雖然順利完成，但事後要隊友抬離舞台。（twitter）

由日本電視台製作的跨年節目《絕對不准笑 青春高校24小時》（絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!），今年收視較去年上升。（網上圖片）