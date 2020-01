【黃金有罪】陳瀅爆拍「冇著衫」場口被偷拍　怒言：覺得俾人侵犯

陳瀅(Jeannie)周一(6日)出席新劇《黃金有罪》宣傳活動,向《香港01》介紹劇中角色,指劇中自己是一個「𡃁妹仔」,跟家姐媽媽一家人住在何廣沛、蕭正楠家中。她自言:「今次個角色係比較貪錢同貪慕虛榮,所以佢成日諗方法點樣去搵多啲錢令到家姐同媽咪住可以住得開心啲、自己可以買多啲靚衫,成日掛住扮靚,其實佢係70年代嘅港女。」不過拍攝時就發生了 段不愉快經歷......

Jeannie表示今次演這個角色表情有刻意去誇張和放大一點。(陳順禎攝)

Jeannie日前在IG上載了一個Story,寫上:「投影冇著衫,唔認,之後仲要唔肯delete!!!!你唔係女人,你梗係唔明。What's wrong with you? You should be ashamed of yourself. (你發生什麼事?你應該為你自己感到羞恥。)」還打了好多個「嬲嬲」表情符號,不少粉絲都關心Jeannie,她指原來有次拍攝時遇到不幸的事,在她拍一個需要穿着「少布」一點的場口時,遇到有人拍照,「嗰個場合就係有一個人,唔應該喺嗰度影相而影咗,之後都好禮貌地同佢溝通,同佢講『陳瀅而家冇著衫,淨係包住條毛巾,好似唔係咁好,咁你不如delete咗佢啦』。」但對方不願意把照片刪除。

Jeannie指這套戲跟洪永城的對手戲最多,因為有感情線。(陳順禎攝)

所以,Jeannie就有點憤怒,她說:「女人先至會明呢樣嘢囉可能,其實嗰個感覺係有少少好似覺得俾人侵犯,因為你冇經過我同意,喺呢個環境影我冇著衫,因為其實你唔應該見到㗎嘛。搞咗一大輪,佢最後先肯delete。」被問到這位男性是否工作人員或路人?她就指不是同一隊工作人員,是crew外的,也不算是路人。她強調之後有看著對方把照片刪除,否則她也考慮過報警求助。

因發生了不快事件,Jeannie就在IG貼上了Story。(Instagram@missjnj)

