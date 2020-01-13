【萬千星輝2019】李施嬅耕耘16年　離開無綫方得最受歡迎電視女角

《萬千星輝頒獎典禮2019》是TVB的年度盛事，頒獎禮於周日（12日）舉行，李施嬅（Selena）憑《金宵大廈》中Alex一角得到「最受歡迎電視女角色」獎，但就失落「視后」大獎。現年38歲的Selena自2003年出道後，就一直在TVB發展，獲6度提名視后，今次雖失落此獎，但就成功在TVB得到第一個獎，也是值得高興。

Selena憑《金宵大廈》中Alex一角得到「最受歡迎電視女角色」獎。（電視截圖）

Selena在《金宵大廈》分飾空姐Alex和舞女Coco，劇集包括穿越和奇幻等元素，贏盡口碑。而Selena在劇中的演出亦是她演技的高峰，特別是演60年代Coco的部份，外形上盡顯韻味之餘，演技也非常精湛，同時對阿蕭／劉旭輝（陳山聰飾）的複雜感情拿捏得相當細膩，網民們力推她為視后，不過始終不敵影后級人馬惠英紅。

Selena演的Coco姐深愛觀眾喜愛。（Instagram@selenaleelalee）

點擊下圖重溫更多《金宵大廈》的照片︰

+ 10 + 9 + 8

Selena小時候移居加拿大，2003年回流香港發展，當時以藝名李詩韻選港姐，獲得「最上鏡小姐」和「才藝小姐」獎項，被視為爆冷奪獎後，之後又即被改捧為三甲大熱，不過卻大熱倒灶五甲不入，是首位五甲不入的最上鏡小姐。但比賽完結後就加入TVB，翌年拍首部電視劇《天涯俠醫》已當配角，其後在多齣電視劇例如《阿旺新傳》、《最美麗的第七天》和《東山飄雨西關晴》做配角的角色，一出道的際遇已算不錯。

感情生活方面，最為人所共知的是跟鄧健泓的一段情，他們因拍劇集《老婆大人》認識，拍拖5年後在2010年分手。（IG圖片）

Selena於2005年的劇集《老婆大人》飾演的梁昕昕，開始受更多人留意，其後參演《肥田囍事》、《學警出更》和《律政新人王II》等電視劇。2009至2010年，Selena返多倫多留學4個月，完成商學學位，後來創立化妝學校做老闆娘，後來主力打理生意，不過後來學校股權已轉售。Selena專心演藝事業發展，終在2012年奪得《星和無綫電視大獎》的「TVB飛躍進步女藝人」一獎，一嚐得獎滋味。她在2012年《大太監》的演出獲好評，但卻沒入圍提名「最佳女配角」，但她的觀眾緣愈來愈好。

Selena在2017年得國際性獎項。（資料圖片）

點擊下圖重溫Selena的演出︰

+ 2

之後Selena的事業踏上小高峰，2014年的《寒山潛龍》、2015年的《樓奴》和2016年的《純熟意外》都令她有得獎，可惜在2019年前，她在TVB獲提名過5次女配、5次女主都完全零嶄獲，不禁令粉絲們為她感不值，也覺得似乎欠她一個獎項。2017年，她憑微電影《Once More》飾演Selina一角得到國際性的European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards的最佳女演員，在外反而衝出一片天，她在接受傳媒訪問時，也曾講過回想多年演戲生涯，也會有質疑自己的時候，問自己是否真的適合在這一行發展。

Selena在TVB默默耕耘16年，外界有講法覺得她不受重用，不過她曾接受《香港01》訪問表明︰「其實喺TVB裡面唔開心等等呢啲完全係冇。」（資料圖片）

拍完《金宵大廈》和《法證先鋒IV》後，Selena在2019年4月結束與無綫16年的賓主關係，但偏偏在9月播出的《金宵大廈》令她人氣急升，命運似是弄人，她曾接受《香港01》記者訪問時，也講過︰「我都唔知我有冇資格（攞視后）其實！都唔係到我去諗㗎啦，真係冇諗攞獎好耐。」又表示更著重多點大家給她的愛和鼓勵。不過，雖然她已不是「親生女」，但她跟TVB有多年的合作基礎，而且就算離開公司後，跟無綫關係良好，現在得最受歡迎電視女角色，也是值得恭喜！

點擊下圖睇Selena更多靚相︰