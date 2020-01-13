【萬千星輝2019】姜皓文首次提名失落視帝　始於贏唔過親生仔？

亞視出身的姜皓文（黑仔）轉戰電影界多年，精湛演技有目共睹。姜皓文今次憑《鐵探》入圍，但最終失落視帝，始於贏唔過親生仔？

視帝由馬國明奪得！（陳順禎攝）

黑仔的實力毋庸置疑。（梁碧玲攝）

不少觀眾大讚劇集有戲味！（劇照）

黑仔近年在影壇發展得相當不錯，更憑電影《拆彈專家》奪得第37屆香港電影金像獎最佳男配角殊榮，演技備受肯定。重回電視圈，他即憑Bingo一角人氣急升，受盡觀眾讚賞。其中，他與盧苑茵的母子情超催淚，被讚好戲亦掀起觀眾追劇潮。

呢幕戲叫人痛入心扉！（劇照）

飾演警隊臥底！（劇照）

雖然演技超班，但黑仔始終未能撃敗親生仔馬明。黑仔接受《香港01》訪問時曾透露目前正洽談兩部新劇，他直認不怕演所謂的「師奶劇」，更大讚電視劇的威力：「電視劇真係入屋好多，日日喺屋企煲住，就算你唔望住部電視機，炒緊餸都聽到Bingo同垶Sir（袁偉豪飾）廝殺緊，真係好入屋。同埋你有電視劇嗰一期，個期人氣真係急升好多。」

Bingo死的一天，也沒有真正穿過警隊制服。（劇照）

過往亦有不少「外援」亦能夠順利奪得視帝寶座，當中黃子華憑藉《My盛Lady》一劇，奪得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳男主角」，榮登「視帝」寶座，同時亦令他成為無綫電視歷來第三位罕有的在劇集尚未播映完畢便獲獎的演員（另外兩位為古天樂及郭晉安），也是至今唯一奪獎而沒有出席頒獎典禮領取獎座之演員。而黃秋生亦憑劇集《梟雄》在《萬千星輝頒獎典禮2015》奪得「最佳男主角」，相信黑仔之後仍有機會！