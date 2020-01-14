「大小姐」林淑敏大讚周嘉洛努力不懈：喺你身上學到好多嘢！

TVB萬千星輝頒獎典禮2019日前圓滿結束，24歲周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》金城安一角奪得「最佳男配角獎」，成為該獎項歷年最年輕之得獎者。很多觀眾都為周嘉洛獲獎而高興，認為TVB終於不再以年資來斷定一個演員的價值，他的演技亦備受同劇的「公公」劉丹和「大小姐」林淑敏肯定。

入行4年的周嘉洛，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，成為TVB該獎項歷來最年輕得獎者。（梁碧玲攝）

周嘉洛入行不足4年，年紀輕輕就擊敗一眾勁敵奪得「最佳男配角獎」，備受同劇演員以及觀眾喜愛的他，在自己公布自己得獎後，引來全場歡呼。「公公」丹爺在頒獎禮後的訪談中，大讚周嘉洛對演戲悟性好高，非常醒目大有前途。

劉丹亦獲頒「萬千光輝演藝人大獎」，他大讚周嘉洛演戲悟性高。（葉志明攝）

而「大小姐」林淑敏IG公開恭賀周嘉洛，指他在《愛·回家之八時入席》中飾演余日潼時，他已經表現出對工作的努力不懈，謙虛謹慎和對演戲的用心，「加油啊！演戲是將自己的有限去創造無限！人類有無限設定和可能，期望你繼續把自己的無限感染整個劇，讓其他人看到你都追上來！」林淑敏更指「在你（周嘉洛）身上學到好多嘢，一夾即有的感覺實在太爽！」肯定周嘉洛的演戲天份，還有後天的努力。

而周嘉洛亦在IG發表得獎宣言：「衷心感謝每一位替我感到高興的人，我深知自己尚有很大的進步空間，獎項的榮譽全歸於 #開心速遞！台前幕後一個都不能少。感謝觀眾、網民，每一個戥我高興的留言都在提醒我有多幸福！我會繼續努力加油。」

林淑敏在IG祝賀周嘉洛，大讚他努力不懈，謙虛謹慎和用心。（IG截圖／shukman_lam）