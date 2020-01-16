《教束》男神劉俊謙正式封盤　仙氣電影新星女友公開認愛

劉俊謙（Terrance）去年憑藉ViuTV套神劇《教束》盧Sir一角晉升男神，模特兒出身的他身高180cm，高大靚仔，吸引不少女粉絲，不過男神已經封盤了，對象是仙氣文青女神蔡思韵。

劉俊謙（Terrance）去年憑藉ViuTV神劇《教束》盧Sir一角晉升男神。（IG圖片／lauchunhim_terrance）

蔡思韵日前公開與劉俊謙戀情，正式認愛。（IG圖片／ceciliachoii）

其實劉俊謙早前已經向傳媒承認有拖拍，不過未有透露對象，二人亦曾被傳媒影過甜蜜拍拖行街，不過二人始終未有正式承認戀情。蔡思韵日前出席活動，大方承認男友正是劉俊謙，正式認愛。男神女神正式封盤，不少粉絲都表示好傷心。

男神正式封盤，女友是文青女神蔡思韵。（IG圖片／ceciliachoii）

現年25歲的蔡思韵畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，2017年於ViuTV電視劇《短暫的婚姻》中擔綱女主角，2019年因參演出徐漢強導演執導的台灣電影《返校》，飾演教師「殷翠涵」而為台灣人所知，是電影界一顆新星。她參演的第一部香港電影《幻愛》即擔任女主角，男主角正是劉俊謙，二人戲假情真，發展出真感情。

雖然劉俊謙貴為男神，但其實極少戀愛經驗，蔡思韵是其第二任女友，他曾經講過不會隨便展開一段關係，又靚仔又高大又對愛情認真，真係世間少有！