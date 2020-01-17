【晚吹】外賣速遞員自製交通意外踢單：瞓低架電單車影相比公司睇

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》繼續有4位外賣速遞員分享工作趣聞，今集佢哋分享「蛇王」秘笈之外，仲大爆如何「偷食」……不過，最嘔心嘅都一定係「車仔麵事件」。

呢位就係經常打翻檸檬茶嘅肥豐。（影片截圖）

做外賣速遞員雖然好天曬落雨淋，聽落都幾辛苦，但勝在收入高，兼且不時都有免費午餐。「試過好快就將啲嘢食送到，但個客就話遲咁多所以唔要，我報比公司聽，佢哋都會單分返15蚊(佣金)。我問CS啲嘢食點算，呢個時刻佢哋通常都唔出聲，意思就係由你自己處理。」就係咁，呢位外賣速遞員一星期至少有兩至三餐嘅免費午餐。不過，原來咁都未算跨張，因為另一位外賣速遞員講嘅嘢仲癲。「如果接到張單係自己想食嘅餐廳，可以出招令到張單取消，咁啲嘢食咪歸你所有囉。」外賣速遞員口中所謂嘅招數，就係扮發生交通意外導致食物打翻：「瞓低架電單車，影相比公司睇就得架啦。」

佢今集大爆後樓梯偷食事件。

過份？原來未算，另一位外賣速遞員表示：「聽過有同行打翻車仔麵，整個箱都係湯，佢都係將啲湯倒返入個外賣碗，但救唔返隻湯匙，於是去到附近餐廳問啲阿姐拎，但人哋要收佢錢，咁當然唔肯啦，無理由蝕，咁啱個行家見到垃圾筒有隻匙，就順手執起佢……」睇怕以後大家都唔敢再叫車仔麵。

但都不及垃圾筒執湯匙震撼。

上集自爆經常打翻檸檬茶嘅外賣速遞員肥豐，今集繼續分享佢嘅檸檬茶的故事。「試過又係打翻咗檸檬茶，於是買定一盒諗住去後樓梯加滿，一推門，見到有位同行，即時有種惺惺相惜嘅感覺，大家都知咩事。我覺得我加嘢飲都情有可原，因為都算係乾淨，但我見到位同行，唔知佢係送訂單，定係做完訂單，我見到佢係食緊人哋粒雲吞……個畫面至今我都係好深刻。」肥豐仲講笑咁話，下次大家叫完外賣之後，不防去後樓梯睇睇，話唔定隨時有「驚喜」。講到偷食，另一位外賣速遞員都承認自己不時有咁做，通常都會揀啲一條條巳嘅食物落手，亦試過因為太餓，所以偷食咗半包薯條……

車仔麵事件逐格睇