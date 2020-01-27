【朴志訓專訪】親解「食雞」大獲全勝秘訣　竟同Wanna One有關？

韓國男團Wanna One去年一月完成一年半限定團使命，11位成員各有發展，有人回歸自己所屬組合，有人開始以個人歌手身份出發，亦有人參演韓劇，而童星出身的朴志訓則選擇唱歌演戲雙棲發展。單打獨鬥一年，究竟朴志訓習慣了嗎？相隔多年再次參演韓劇心情如何？與Wanna One成員有否保持聯絡？早前朴志訓赴澳門舉行演出，並接受《香港01》訪問，向May（朴志訓粉絲）暢談過去一年心路歷程。

朴志訓早前赴澳門舉行演出，並接受《香港01》訪問，暢談過去一年心路歷程。（劉智源攝）

現時不少偶像離開組合單飛，接受訪問時慨嘆少了隊友陪伴，難免感到寂寞。不過，自小就加入娛樂圈的朴志訓身經百戰，坦言已經適應Solo歌手身份，亦沒有感到孤單。

Wanna One去年一月完成一年半限定團使命，11位成員各有發展，朴志訓亦開始歌視雙棲發展。（Twitter/@WannaOne_twt）

Solo出道一年，朴志訓已經適應單打獨鬥的生活。（劉智源攝）

回顧朴志訓澳門演出靚相

+ 6 + 5 + 4

去年朴志訓除了首度推出Solo專輯外，也參演了JTBC電視劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，與金旻載、孔升妍等演員攜手合作。事隔8年再拍劇，朴志訓有感自己成長不少：「《花黨》能與好的導演、工作人員、哥哥姐姐合作，感受到自己成長，也覺得今次是成長的好機會。」今次《花黨》朴志訓繼續展現其可愛魅力，不知道未來朴志訓又會挑戰什麼類型角色？

去年朴志訓參演JTBC電視劇《花黨》，他坦言今次拍攝是成長的好機會。（《花黨》劇照）

為大家重溫《花黨：朝鮮婚姻介紹所》點滴

+ 3 + 2

早前朴志訓與Wanna One時期的隊友金在奐、河成雲，還有AB6IX的大輝一同參與《偶像運動會》PUBG（俗稱：「食雞」）大戰，最終取得練習戰第一、個人戰第二，更被在場粉絲比喻朴志訓如「朴智星參與晨操賽」一樣大殺四方！究竟實力強勁的朴志訓必勝秘訣是什麼？

朴志訓參與《偶像運動會》「食雞」大戰幾乎大獲全勝，《偶像運動會》預告亦以朴志訓作為節目賣點。（《偶像運動會》畫面）

「我常常和AB6IX的佑鎮，還有成雲哥（即河成雲）打機，必勝秘訣是讓我引以為傲的隊友，好好跟隨隊友（作戰大計），團隊之間合作無間，我認為是令我們取勝的秘方。」原來Wanna One成員不只在舞台上非常合拍，就連打機都是最佳拍檔，Wannable（Wanna One粉絲）知道Wanna One成員關係如此緊密，定必十分驚喜！

朴志訓的打機好伙伴原來是Wanna One時期「粉紅腸團」隊友朴佑鎮（左），以及「粉紅腸團」練習生河成雲（中）。（M Countdown）

今次訪問不只與朴志訓大談過去一年的成長歷程，《香港01》記者又與朴志訓玩「快問快答」遊戲，深入了解朴志訓的愛好，朴志訓更用廣東話向各位拜年，想睇更多精彩內容，就要點撃睇片啦！

朴志訓會用廣東話向讀者拜年，各位要點撃睇片啦！（劉智源攝）

更多專訪靚相

+ 4 + 3 + 2

點撃睇朴志訓玩遊戲同送上新年祝福！