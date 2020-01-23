【黃金有罪．劇透】姚子羚跟蹤陳瀅　驚覺佢同洪永城出入時鐘酒店

TVB劇集《黃金有罪》上回講到敏晶（姚子羚飾）失業苦惱不已，木桐（張兆輝飾）此時剛成立濚木集團大展拳腳，成功招攬永進（蕭正楠飾）和敏晶，三人由零開始打天下，從此建立深厚情誼。帶喜（洪永城飾）、敏婷（陳瀅飾）成為情侶，一同回到福隆邨探望孫婆婆（馮素波飾），怎料家中天花突然塌下，令孫婆婆受傷，因而揭發唐發興建鹹水樓。昊山（曾航生飾）心知不妙，暗中聯絡當年的工程判頭，企圖掩飾真相。木桐的經營手法深不可測，濚木集團在市場快速壯大，永進、敏晶非常佩服木桐的能力。永進與敏晶漸生情愫，敏晶卻不自知。

永進與敏晶漸生情愫。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】跟洪永城演一對 陳瀅︰我哋身體語言方面會比較誇張

【黃金有罪】張兆輝出自82年藝訓班 除咗盛產奸角仲有幾位巨星！

最新一集講到福隆邨鹹水樓事件尚未解決，昊山卻向淑美（梁舜燕飾）大派定心丸。然而，由英國受訓回港的柱國（張達倫飾）正式接查此案。柱國約見昊峰（黃智賢飾）和昊山，兩兄弟態度互不合作，案件呈膠着狀態，直至安叔出現，柱國料事件會有突破。

敏晶和永進暗中跟蹤敏婷。（劇照）

另一邊廂，敏婷經常夜歸，敏晶和永進暗中跟蹤，發現敏婷與帶喜出入時鐘酒店。永杰（何廣沛飾）質問帶喜，見帶喜對敏婷付出真心，無奈退出三角關係。昊峰利用明月（陳自瑤飾）與安叔的關係，假意關心昊山，終得悉鹹水樓背後的真相。昊山被廉署拘捕，淑美激動下中風暈倒。