【大醬園．劇透】鄭子誠趁亂提出分家　同車婉婉奸計得逞？

TVB劇集《大醬園》上回講到細么（龔嘉欣飾）與卓楓（何廣沛飾）在房內獨處的消息傳遍醬園，啟山（吳岱融飾）對卓楓家法侍候，並向德容（龔慈恩飾）稱對他失望。小滿（朱晨麗飾）與細么被辭退，德容答應讓她們在醬園暫住。雙雙（江嘉敏飾）發現華歌（吳業坤飾）為還母債打黑市拳賽，天娥（康華飾）見狀願意為子發誓戒賭。萬冠園公款被盜，眾人懷疑是華歌所為，華歌卻未能為自己辯解。卓楠（黃嘉樂飾）為證華歌清白，與雙雙使計引誘賊人再盜款，事後啟山更覺只有卓楠合資格接管醬園。德容提出與細么上契，啟山同意。儀式期間，啟石夫婦（鄭子誠、車婉婉飾）卻帶同證人稱細么是德容的私生女。

細么與卓楓在房內獨處的消息傳遍醬園。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到映雪（李綺雯飾）解釋被啟石威脅才將細么的身世公開，啟山只擔心啟石還有下一步。啟石游說啟川（陳嘉輝飾）入股其舞廳，還密謀分家，打算逼卓楠盡快成親生子，靈素（車婉婉飾）為卓楠安排相親卻不成功。靈素以為卓楠對舊情人左詩未忘情，到教堂對左詩當頭大罵。卓楠將戀愛往事告訴雙雙，雙雙鼓勵他要向父母坦白，自行掌握命運。

映雪解釋被啟石威脅才將細么的身世公開。（劇照）

啟江（徐榮飾）為借錢約玉鶯（楊卓娜飾）與富豪廖懷安（張本立飾）共膳，小滿擔心懷安意圖不軌，找二更（韋家雄飾）同往營救玉鶑。有銀號司理到萬冠園追債，啟石藉機提出分家。