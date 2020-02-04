【大醬園．劇透】黃嘉樂江嘉敏被綁架　吳岱融唔夠贖金只救一個？

無綫劇集《大醬園》周二（04/2）播出的上一集講到，啟山向城中老闆借錢不果，敬業（李國麟飾）提出收購萬冠園，啟山拒絕其「好意」，幸得天佑（煒烈飾）支持，只要即晚運貨到省城，就可預支半年貨款。醬園出貨時被阻，兆榮（袁文傑飾）開槍示警，並表示可為醬園墊支解危。兆榮到萬家作客，閒談間萌起辦賞荷大會的念頭，細么靠人脈請到紅伶表演。而啟川一直躲在房中買醉，心中埋怨啟山沒為他出頭。兆榮提出與廣西合辦醬油王比賽，佛山五大醬園要先舉行選拔賽。敬業難以拿出優質醬油參賽，其妻劉夏汐嫻（王綺琴飾）想到打啟川主意。

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逃生門在此：

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周三播出的第13集劇情：

啟川（陳嘉輝飾）、啟石（鄭子誠飾）、啟江（徐榮飾）當街打架，啟山（吳岱融）責他們有錯反被斥當家無方，啟山重申不會分家。啟山還親自監督醬油製作，並逐步把家業傳給卓楠（黃嘉樂飾）。天娥（康華飾）在亡夫墳前提起當年的錯誤決定，陰差陽錯下竟發現可彌補遺憾的事實……卓楠經雙雙（江嘉敏飾）啟發解決感情疑難，換來一身輕鬆。卓楠帶雙雙到花田時被一幫山賊擄走，卓楠與小滿（朱晨麗飾）聞聲而至跟蹤，無奈都被山賊捉拿囚禁。萬府收到勒索信件，萬家四兄弟對救人各有打算。啟山查帳後，向德容（龔慈恩飾）稱贖金只夠救一人……