【大醬園．劇透】朱晨麗何廣沛準備婚事　臨門一腳畀龔慈恩叫停？

無綫劇集《大醬園》上回講到萬家為救卓楠（黃嘉樂飾）與卓楓（何廣沛飾）籌錢，眾婢僕都願意出資。啟山（吳岱融飾）帶贖金見威虎幫頭目彭虎（古明華飾），怎料專員手下周乾坤（黃耀煌飾）帶兵現身，令彭虎提高贖款金額一倍。彭虎得知雙雙（江嘉敏飾）身分後更加憤怒，還指兆榮（袁文傑飾）是他的仇人。小滿（朱晨麗飾）和卓楓成功逃走，卓楓想引開山賊卻被捉，他讓小滿逃走回家報信。卓楓因刀傷暈倒，被誤以為已斃命。萬家兄弟商討後，決定闖進山賊巢穴救人。威虎幫看穿萬家的計劃，還要將所有人一併燒死。小滿不顧安危衝入火場尋找失蹤的卓楓，細么（龔嘉欣飾）看到感不忿。

威虎幫看穿萬家的計劃，還要將所有人一併燒死。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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醫生看過卓楓情況後，要萬家做好心理打算。天娥（康華飾）和小滿為他問卜，師傅稱可為卓楓娶妻沖喜。萬家找不到合適人選，小滿為報卓楓救命之恩自薦。華歌（吳業坤飾）得知婚事後借酒買醉，細么鼓勵他向小滿表白。

小滿為報恩，自薦跟卓楓成婚。（劇照）

成親當日，德容（龔慈恩飾）想清楚後決定取消婚事。玉鶯（楊卓娜飾）懷疑星權（劉天龍飾）是被害死而非病死，託雙雙與卓楠查明。卓楠和雙雙發現彭虎跟彭豹（戴耀明飾）未死，他們還以「兄弟」稱呼敬業（李國麟飾）。彭虎、彭豹先後追上，卓楠和雙雙幸得神秘人相助脫險，而神秘人似乎與張勇（張達倫飾）有關連。