【性愛自修室】女主角Emma不滿成小丑女2.0：大家擺錯焦點！

Netflix原創英劇《性愛自修室》(Sex Education)以輕鬆幽默的方式探討青少年難以啟齒的性教育、校園欺凌等問題,並談及友情、愛情及親情這三方面的成長題材,深受大人細路歡迎。雖然有劇密指上月上架的第二季太多三角關係而變得有點難看,仍然在爛番茄奪得97%的超高分數,而兩位主角亦Otis(Asa Butterfield飾)和Maeve(Emma Mackey飾)再度人氣急升,Emma更成功大入IMDb最受歡迎名人頭十名!

飾演叛逆索女Maeve的Emma Mackey在第二季上架後,人氣可以說是一時無兩,Instagram粉絲人數暴增至4,200百萬。其實由首季開始,已經有不少劇迷指Emma跟「小丑女」 瑪歌羅比(Margot Robbie)撞樣,並稱呼她為「Margot Robbie 2.0」。雖然兩人髮色及眼睛顏色都不同,但面部輪廓基本上有95%相似,有網將兩人的臉部製作了合成圖,吻合度絕對令人O嘴!

點擊下圖看Emma的照片:

+ 3 + 2

對於被指跟Margot Robbie撞樣,Emma近日接受外國傳媒訪問時表示,儘管外界說兩人樣貌有多相似,自己卻認為不相似:「雖然能夠跟Margot Robbie相比是一件好事,但我認為大家應該將焦點放在我們的工作,而不是我們的樣貌。」無可否認兩人的顴骨、眉形、嘴唇及較方的下巴都很相似,但Emma就直言荷里活的就是有這個弊病:「荷里活吸引很多樣貌相似的人,然後大家就會將他們放在一起評頭品足。這只是人類作為一個物種會做的事情,我們會將不同人分類。」另外,Margot Robbie亦曾在節目中透露曾試過被認錯為Emma。

點擊下圖看Margot Robbie的靚相:

現年24歲的Emma Mackey是英法混血兒,自細在法國Sable-sur-Sarthe長大,在2013年搬到英國居住,並畢業於University of Leeds英國英國語文及戲劇學系。在求學時期,Emma的恩師把她介紹了給經理人公司,令她開始踏上演藝路。後來她為《性愛自修室》進行試鏡,不過她參加了4輪試鏡才得到這個演出機會。Emma因劇集而人氣急升,其後大家亦能在電影《東方快車謀殺案》續集《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)及愛爾蘭驚悚電影《The Winter Lake》看到她的演出。