【性愛自修室】女主角Emma不滿成小丑女2.0：大家擺錯焦點！

Netflix原創英劇《性愛自修室》（Sex Education）以輕鬆幽默的方式探討青少年難以啟齒的性教育、校園欺凌等問題，並談及友情、愛情及親情這三方面的成長題材，深受大人細路歡迎。雖然有劇密指上月上架的第二季太多三角關係而變得有點難看，仍然在爛番茄奪得97%的超高分數，而兩位主角亦Otis（Asa Butterfield飾）和Maeve（Emma Mackey飾）再度人氣急升，Emma更成功大入IMDb最受歡迎名人頭十名！

飾演叛逆索女Maeve的Emma Mackey在第二季上架後，人氣可以說是一時無兩，Instagram粉絲人數暴增至4,200百萬。其實由首季開始，已經有不少劇迷指Emma跟「小丑女」 瑪歌羅比（Margot Robbie）撞樣，並稱呼她為「Margot Robbie 2.0」。雖然兩人髮色及眼睛顏色都不同，但面部輪廓基本上有95%相似，有網將兩人的臉部製作了合成圖，吻合度絕對令人O嘴！

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對於被指跟Margot Robbie撞樣，Emma近日接受外國傳媒訪問時表示，儘管外界說兩人樣貌有多相似，自己卻認為不相似：「雖然能夠跟Margot Robbie相比是一件好事，但我認為大家應該將焦點放在我們的工作，而不是我們的樣貌。」無可否認兩人的顴骨、眉形、嘴唇及較方的下巴都很相似，但Emma就直言荷里活的就是有這個弊病：「荷里活吸引很多樣貌相似的人，然後大家就會將他們放在一起評頭品足。這只是人類作為一個物種會做的事情，我們會將不同人分類。」另外，Margot Robbie亦曾在節目中透露曾試過被認錯為Emma。

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現年24歲的Emma Mackey是英法混血兒，自細在法國Sable-sur-Sarthe長大，在2013年搬到英國居住，並畢業於University of Leeds英國英國語文及戲劇學系。在求學時期，Emma的恩師把她介紹了給經理人公司，令她開始踏上演藝路。後來她為《性愛自修室》進行試鏡，不過她參加了4輪試鏡才得到這個演出機會。Emma因劇集而人氣急升，其後大家亦能在電影《東方快車謀殺案》續集《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）及愛爾蘭驚悚電影《The Winter Lake》看到她的演出。