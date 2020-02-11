【上流寄生族】孔曉振李荷妮去慶功宴同歡　網民質疑點解有份出席

韓國電影《上流寄生族》在香港時間昨日（10日）舉行的《第92屆奧斯卡頒獎禮》連奪「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳原創劇本」及「最佳國際電影」四項大獎，成為韓國史上首部獲得奧斯卡的電影。《上流寄生族》導演奉俊昊、主角宋康昊、曹汝貞、崔宇植、朴素淡等在頒獎禮後出席慶功宴，李荷妮和孔曉振（又譯：孔曉振）亦有現身，卻引起部分韓國網民不滿。

韓國電影《上流寄生族》在奧斯卡勇奪四項大獎，創下韓國歷史紀錄。（Getty Images）

李荷妮和孔曉振分別透過Instagram大曬《上流寄生族》慶功宴相片，可見奉俊昊和宋康昊等人非常興奮，而且滿面通紅，推斷他們有舉杯慶祝，李荷妮和孔曉振不只與《上流寄生族》劇組合照，還捧起奧斯卡獎座拍攝留念。不過，有人質疑李荷妮和孔曉振沒有參演《上流寄生族》，為何能參與派對。

李荷妮和孔曉振現身慶功宴，卻被質疑為何沒有參演電影的人會出席。（IG/@rovvxhyo）

+ 3 + 2

李荷妮其後刪除相片致歉，而孔曉振則未有表態。至於《上流寄生族》方面回應韓國傳媒查詢，稱李荷妮和孔曉振都是受邀出席慶功宴，眾人在異鄉見面和慶祝，現場氣氛非常好。大部份網民認為，李荷妮和孔曉振與劇姐有交情，出席慶功宴並無不妥。

李荷妮其後刪除相片致歉（IG/@honey_lee32）

《上流寄生族》方面回應韓國傳媒查詢，稱李荷妮和孔曉振都是受邀出席慶功宴。（Getty Images）