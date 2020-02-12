【大醬園．劇透】何廣沛朱晨麗終拜堂成親　龔嘉欣再出陰招拆散

TVB民初劇集《大醬園》上回劇情講到細么（龔嘉欣飾）無家可歸，只能向雙雙（江嘉敏飾）求助。高專員（袁文傑飾）的上司曹濟眾（張國強飾）到來探訪，細么問雙雙為何不能接受對她有意、又對高家有利的濟眾，雙雙聲明推崇自由戀愛。楓少（何廣沛飾）率隊闖入劉家大宅要救小滿（朱晨麗飾），雖然不成功但就發現星威（阮政峰飾）原來未死。

此外，卓楠（黃嘉樂飾）提出查清星權（劉天龍飾）的死亡真相，才有機會令敬業（李國麟飾）釋放楓少。啟山（吳岱融飾）向高專員求助，兆榮推卻，但聽到彭虎（古明華飾）可能未死後便態度大變。敬業當眾向萬家聲討星威被殘害身體一事，要對楓少行私刑，怎料有人指證敬業槍殺星權，楓少逃過一劫。

敬業（李國麟飾）當眾向萬家聲討星威（阮政峰飾）被殘害身體一事，要對楓少（何廣沛飾）行私刑。（YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到小滿受傷仍關注細么，德容（龔慈恩飾）越加欣賞其性格。楓少著緊小滿的情況，德容與映雪（李綺雯飾）看在眼中，深明他對小滿的心意。楓少將侍婢所送的禮物轉贈小滿，引來婢女不滿，作弄小滿。坊間傳出詆毀小滿的謠言，華歌（吳業坤飾）提出要向小滿提親以作遏止，楓少召齊醬園各學徒向小滿求婚。

楓少召齊醬園各學徒向小滿求婚。（YouTube影片截圖）

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另一邊廂，細么聽到高專員與初戀情人的故事後，照辦煮碗在高專員面前上演當日的邂逅場景。楓少同小滿拜堂結為夫婦後，細么向楓少聲稱小滿是其親生妹妹。楓少急忙尋父母證實，卻在街上遇襲。

楓少同小滿拜堂成親。（劇照）