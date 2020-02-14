【大醬園．劇透】龔嘉欣奸計得呈升呢做二姨太　萬冠園面臨倒閉？

何廣沛、朱晨麗及龔嘉欣主演的《大醬園》最新一集講到細么（龔嘉欣飾）趁高專員酒醉主動獻身，專員夫人（于淼飾）見二人同床極度憤怒。雙雙（江嘉敏飾）自責引狼入室，而阿楠就向她承諾會對妻子專一。另一邊廂，二太太與三太太笑瑩（郭少芸飾）找到大太大（龔慈恩飾）的接生婦，還設計讓天娥（康華飾）自揭當年因丈夫華先生患重病而被迫賣肚將楓少賣給他們當兒子。大老爺（吳岱融飾）啟山當眾承認當年錯失，兄弟們要他交出當家之位……

好奸呀！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【大醬園】江嘉敏唔怕蝕底 慘被張國強「鹹豬手」：係角色需要嘛

【大醬園】48歲康華顏值不輸後生女受「邪花」連累單身10年？

大老爺訴說無霸佔醬園的私心，願把印鑑交出，醬園事務最終議定由二老爺啟石（鄭子誠飾）、四老爺啟江（徐榮飾）接手。細么到孤兒院向專員夫人道歉後，竟自行離開專員府，但當專員夫人得知細么要墮胎後，終心軟答應讓細么入門成為兆榮的妾侍。

大老爺將多年的秘密講出！

何廣沛並非親生仔！

而天佑（煒烈飾）向大老爺投訴萬冠園醬油品質下降，三老爺啟川（陳嘉輝飾）亦重返福永昌做醬油。大老爺為醬園提出應對方法，啟石、啟江卻重申他已沒管理權。細么帶禮物見大太大與小滿（朱晨麗飾），更向小滿直認背後做過小動作，嘲諷她隨時要守寡。醬園生意下跌，啟石、啟江決定出售醬園。