【後生仔傾吓偈】傳跟前度密會　馮盈盈澄清：只係處理物業問題

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「單身情人節」，節目一開首，陸浩明話明呢集係特地為馮盈盈而設。

馮盈盈嘅初戀原來在情人節當日開始，但亦同時喺兩年後嘅情人節終結。（影片截圖）

對於情人節，馮盈盈話自己嘅初戀都發生在2月14，仲非常回味地表示當時對方喺睇完戲同佢表白，陸浩明多口問到:「咁係喺情人節分手時？」，馮盈盈即時變臉表示：「你點知架……」成件事絕對係有始有終。

節目尾趕,連肥媽都出埋動……（影片截圖）

節目中，一眾後生仔寫下一句給未來伴侶嘅說話，內容離不開「遇見你太幸福」、「我終於等到你」，而向來語不驚人死不休嘅馮盈盈就寫下「Let's Get Wet」，到底點解係wet呢?佢話有兩種意思：「膚淺啲係希望可以同對方去旅行，去陽光與海灘嘅地方，去潛水、去見識世界。另一個意思就係細水長流的愛情，都可以係關水事，都要get wet……」呢個解釋都合理，咁希望盈盈可以早日get wet啦。

子碩給未來伴侶的說話係「我要進入了」……佢解釋係因為要進入對方嘅生活喎（影片截圖）

盈盈在節目中透露將在情人節當日，飛到馬來西亞工作，不過她接受《香港01》訪問時，就話因疫情關係，所以已經改期，但今日（14日）仍然係在工作中度過。「現在忙拍學是學非，今日也是在開工度過。」

而日前有市民向《香港01》報料，稱在情人節前夕（2月13日），發現盈盈跟前度一齊食飯疑似假分手。《香港01》記者問到她有關「假分手」、「地下情」的傳聞時，盈盈直認與前度仍有聯絡，原因係要處理共同擁有嘅物業，她解釋說：「昨晚（13日）我和他而及我Daddy 3人一起食飯商議，這是我們2個月以來第一次見面，我倆絕對不是發展地下情。」看來大家無須太多疑心啦！

馮盈盈去年宣布同醫生男友分手，但因為分手後火速被網民影到同遊嘉年華，所以引起假分手之說。（資料圖片）

如何get wet逐格睇