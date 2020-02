Elva穿上藍白色印花三點式泳衣,右邊仲有荷葉袖作點綴。(IG/ @misselvani)

倪晨曦(Elva)經常影靚相同網民開心share,今日(18/2)她又在IG大派福利。Elva穿上藍白色印花三點式泳衣,右邊仲有荷葉袖作點綴,她浮在水面,非常優雅。不過靚相背後總是充滿辛酸,Elva同時上載了在水中辛苦閉氣的照片,寫着:「Before and after. Have a happy Tuesday everyone. (之前和之後,祝大家有個愉快星期二。)」加上hashtag #光鮮的背後。網民紛紛大讚照片很美,不過看到Elva閉氣的照片又忍唔住笑:「又美又好笑」、「相片很美,辛苦有回報」、「美麗照片的背後總是辛酸」。

網民看到Elva閉氣的照片忍唔住笑。(IG/ @misselvani)

