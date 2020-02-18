李司棋曬黑絲嘟嘴騷少女心　自稱宅女叫網民介紹有咩劇煲

現年69歲的李司棋自從在IG開設帳號後，經常在IG分享自己的動態。日前，司棋姐更曬出更段超少女心的相和短片，更叫網民介紹劇集給她看，真的是童心未泯！

司棋姐真的好鬼馬。（Instagram@leeszekee）

點擊下圖睇吓佢做咗咩搞笑樣︰

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司棋姐貼了兩條短片，都是坐在沙發上，一時擺動雙腳，一時又扭動腳趾，更嘟着嘴好像很苦悶的樣子，而且她的打扮相當新潮，所以說無論幾多歲，女生都有一顆少女心！另一張相就看見她像是煲着劇望鏡頭笑，她留言寫道︰「宅女煲劇，有沒有好介紹？」原來司棋姐也是愛煲劇一族！當網民留言推薦她時，她也會跟他們互動，有人叫她看這期hit爆的《愛的迫降》，又有人推薦她看台劇《我們與惡的距離》，司棋姐回覆已看，更大讚好睇。而在《溏心風暴3》中演她女兒的陳敏之，也讚「媽媽」好可愛！

看來司棋姐是劇迷！（Instagram@leeszekee）

其實司棋姐不是在IG分享她的穿搭和生活日常，相信她也是非常講究的呢，光是眼鏡就好像每張相都不同款式一樣，而特別的是她愛穿性感的黑色絲襪，有網民索性叫她做「黑絲棋」呢！

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