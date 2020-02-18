【法證先鋒IV】首集收視33點打破八年紀錄　機師都唔夠法證吸引

《法證先鋒IV》昨日首播，依照頭三輯的作風，重案、法醫和法證三個鐵角組合，也是一排一形成三角型走入案發現場，法證當場慢慢搜證，法醫檢驗死者，重案盤人，每個鏡頭都感覺有點熟口熟面。不過，暫時來說兇案的舖排是有心機的，劇情並不是簡單套路，相信仍然令人期待。

第一集其實觀感唔差。（劇照）

《法證先鋒IV》之後能否有好質素，暫時仍要觀察一段時期，但可以肯定的是，不少人對這部劇是有期待的，因為第一集收視竟然高達33點，要知道這個收視點是未計算七天跨平台收視，若然加上，這一集的收視便可能再多3-4點，可以高達37點，是兩年前《延禧攻略》的級數。

米雪成為昨日的焦點。（螢幕截圖）

重溫重集首要劇情：

+ 9 + 8 + 7

乘著頭三輯的好評，《法證先鋒IV》有人追捧並不奇怪，加上香港觀眾普遍喜歡查案劇、警匪片，而最重要的原因，其實在昨日出的滯後收視報告已經有所提及。在武漢肺炎肆虐香港，人人不敢外出，安在家中看電視成為了很多人的娛樂，TVB亦被間接得益，收視「嘭嘭聲」急升，這三個原因加起來，造成了《法證先鋒IV》首集創下佳續，若要維持，就要看劇集質素了。昨天除了《法證先鋒IV》，其實幾其他節目也有好收視，《東張西望》26.6點(持刀賊超市搶廁紙)，《愛．回家之開心速遞》30.8點，《大醬園》29.3點(播映以來收視最高一集)。

《大醬園》也到達自己的高峰。（劇照）

即睇今期收視報告：

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首播第一集創下33點，絕對不是簡單的事，因為過去八年，即使創下紀錄的《延禧攻略》也做不到，最高的是2013年《衝上雲霄II》首播，當時是32.3，亦是《法證先鋒IV》成功打破近八年首播最高的收視紀錄，放在今時今日絕對是一件很難做到的事。