李雪瑩生日全家遊馬爾代夫　參觀超豪海底別墅

前港姐李雪瑩（Crystal）2014年離開TVB，2016年與老公結婚後淡出娛樂圈，兩口子不時周遊列國，主持開明珠台節目《港生活．港享受》的Crystal 乾脆轉型做lifestyle KOL。近日她與老公還有囡囡飛到馬爾代夫度假慶生，遠離肺炎疫症，還參觀了全球第一間海底別墅The Muraka。

Crystal與老公和囡囡到馬爾代夫慶生，參觀當地的海底別墅。（IG截圖／misscrystalli）

The Muraka由馬爾地夫倫格里島康萊德度假村（Conrad Maldives Rangali Island）於島上打造的一座海底別墅住宅，於2018年落成，這間水底別墅共有兩層，上層是客廳，讓客人看風景、游泳、曬日光浴，第二層就是用螺旋樓梯連接的玻璃水底套房，在睡房內被豐富多樣海洋生物所圍繞，與海洋近距離接觸。

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這麼夢幻的住宿體驗，當然也要天價才配得上，別墅一晚要價50000美元（約40萬港幣），當年李承德為了慶祝老婆胡杏兒39歲生日，驚喜安排老婆和囝囝一起入住這間海底別墅，更成為世界第一個入住的家庭。

當年海底別墅落成，李承德與胡杏兒及仔仔Baby Lee成為入住首個家庭，真係好威﹗（IG圖片／hakkaphil）