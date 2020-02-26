【大醬園．劇透】掘寶藏令萬家大宅崩塌　朱晨麗何廣沛被困險境

無綫劇集《大醬園》快要播完，劇情緊湊。上回講到小滿（朱晨麗飾）重辦小醬園有聲有色，還得天佑（煒烈飾）支持。萬家眾人對擴張醬園一事諸多意見，幸得新當家小滿想出主意解決疑難。利小姐（傅嘉莉飾）藉買賣古董與高專員（袁文傑飾）交流，剛好他急於籌錢買軍火，同時督軍（張國強飾）表明已知其罪狀，要他繳交龐大軍費，高專員想到一條能滿足自己的萬全之計。小滿和卓楓（何廣沛飾）因公事走到高專員埋伏之地，小滿替卓楓擋了一槍，卓楓開始感受到內心十分緊張小滿。小滿不斷偷師，令醬園有所進步，但還是要較大空間去擴業，二更（韋家雄飾）提出向劉老闆（李國麟飾）洽談回購萬冠園。

督軍知道了高專員找人刺殺他，用槍指嚇高專員。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到劉老闆只給小滿三日時間籌錢，剛巧她無意發現啟山（吳岱融飾）手上緊握的陀螺，得知萬家大宅內有寶藏，想將之變賣重振家業，但大太太（龔慈恩飾）反對。高專員未能成功上位，又未籌到買軍火的資金，遂派人運送炸藥到萬家取寶藏。

細么非常心狠手辣，最後也會有不好的下場。（劇照）

另一邊廂，小滿求卓楠（黃嘉樂飾）幫忙掘寶藏，二人挖掘時高專員已帶兵到來。雙雙（江嘉敏飾）拒與哥哥同一陣線，卻被威脅為他開路；細么（龔嘉欣飾）亦因貪財跟隨進入地牢。眾人成功挖到寶藏後，利小姐與同伴開槍鎮壓，萬家大宅亦開始崩塌，卓楓與小滿被困，萬家各男丁奮力挖掘救人。

細么是大奸角，心狠手辣又貪財，不少觀眾都看得牙癢癢，《大醬園》監製梁材遠向《香港01》記者透露細么將會有不好的下場，至於是什麼？相信就要留待劇集分曉。