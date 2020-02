陳婉衡(Alycia)擁有魔鬼身材已經是圈中公認的事,不過要練成完美身形確實需要下一番苦功。Alycia今日(27日)在IG分享了一張做Gym相,帖文中就寫道:「I sometimes alternate between gyms so people there don’t judge me and think I have no life.」大致上意思是,怕被朋友覺得她沒有其他生活,所以IG帖文只會間隔地貼出做Gym相,看來Alycia真的是健身房常客。