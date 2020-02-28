【法證先鋒IV．劇透】防火防盜防閨密　陳煒慘被康華撬牆腳？

《法證先鋒IV》第十集劇透。

網上流傳敏莉（鄭希怡飾）和駿宇（陳少邦飾）的影片，對話內容竟是敏莉主動勾引駿宇。輝煌（譚俊彥飾）和高靖（朱晨麗飾）調查駿宇及其助手Martin（莫家淦飾），期間駿宇氣焰囂張。Dr. Man（李施嬅飾）則懷疑片中聲音被動過手腳，尋求聲紋專家協助時，竟重遇胞姊家祈（利穎怡飾）生前的男友施見賢（海俊傑飾）。經眾人努力後，成功阻止敏莉影片繼續傳播，正當事件似告一段落之際，本為污點證人指證駿宇的Martin，竟突然反口……

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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Martin改口供承認偽造影片僅是他一人，意圖幫駿宇脫罪。然輝煌冷靜應對，同時高安（黃浩然飾）亦帶同證據到來，一同揭破Martin的詭辯。因偽造影片一事，掀出了敏莉當年和大學教授的桃色傳聞，敏莉亦向高安直言原委。

Martin改口！（電視截圖）

而綺寧（康華飾）帶病到慧明（陳煒飾）家幫忙，突然不適劇痛，立維馬上送綺寧（鄭子誠飾）入院並陪伴照顧，綺寧深切感受到立維的細心體貼。家希、見賢探望李秋，李秋（謝雪心飾）勸見賢重新出發，並透露擔心家希感情生活空白。見賢從家希的生活習慣中，漸漸看到已逝去家祈的影子……高安和尋人組織一直跟進的智障男童蔡伯麟失蹤案傳來喜訊，男童現已改名鄒浩，終於可與母親趙彩蘭團聚。高安見母子重聚溫馨，憶起童年往事，雖心有感慨，仍堅守尋回高善的決心。然而徐意（湯洛雯飾）的童年回憶中，竟也出現高善（黎燕珊飾）的身影……