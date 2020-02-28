Taylor Swift新歌MV變裝做男人暗藏玄機　邀狄維莊遜聲演超驚喜

美國流行天后Taylor Swift去年推出了第7張專輯《Lover》，昨晚她推出了收錄在該專輯中的歌曲《The Man》的新MV，不足一日點擊率已超過840萬，成為單日YouTube最多人觀看的影片。今次是Taylor Swift首個擔任導演的MV，歌曲及MV同樣都是想表達如果Taylor Swift是男人，別人會如何討論他的生活和事業。

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在MV中完全看不到Taylor的身影，只看到一個經常喝罵下屬的討厭上司。亦見到該男士閒時會跟一大群模特兒到遊艇飲香檳曬太陽，在眾人面前裝成好爸爸，諷刺在社會上的當權男士人前人後的生活方式。在MV的尾段見到MV男主角走向Taylor，而聲音是由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）聲演。最後在MV完結後，就揭露原來MV男主角是由Taylor變裝上陣，真係完全忍唔出！

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早前Taylor接受外國傳媒報道時透露，談及新歌《The Man》時表示，歌曲的中心思想是自己一直都很想探討的問題，只是過往不懂得如何表達：「有好幾次我都想知道，如果我係男人而唔係女人，並且過住同依家完全一樣嘅生活，其他人會點樣睇我？」她續指這與感知有關：「如果我係男人會點？如果我做緊我依家所做嘅一切。」

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