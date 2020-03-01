【潮流日常】疫情宅家都要防曬？　《VOGUE》護膚專家話你知點解

新型冠狀病毒（COVID-19）爆發至今已經兩個月，雖然大部分人都宅在家中學習同工作，但在keep fit與護膚方面依然不可以鬆懈。今日（29日），中國版《VOGUE》就邀請了護膚專家家弘講解防曬須知，原來即使在家都要防曬！

也許大家會對在家中都要防曬感到有些疑惑，家弘解釋到，如果白天所處的室內環境，有充足的陽光由窗台或者落地窗灑落到室內，其實皮膚多多少少都會接觸到紫外線的照射，為了避免肌膚的光老化問題，家弘建議白天在護膚保養的最後一個步驟，還是要塗抹防曬霜，不過可以選擇比較低倍數的防曬，SPF20至30左右，PA+的級數也在PA ++同PA +++就可以很好地滿足室內防曬所需。

如果家中有充足的陽光照射，大家還是要注意防曬，可以選擇級數低一些的防曬霜。（視頻截圖）

而在外出時，需要戴上口罩之餘，還有太陽眼鏡以及遮陽帽，做足了「硬件防曬」，家弘表示這樣的條件下可以不需要防曬產品。但如果只是單單戴了口罩，又置於陽光充足的戶外，即使已經遮擋了三分二的肌膚，裸露在外的部分還是會受到陽光照射、紫外線的傷害，所以依然應該塗抹防曬霜，級數要提升至SPF30+以上，或者PA++++。

如果在戶外只戴了口罩依然不可以忽略防曬。（視頻截圖）

不同品牌的防曬與度數參考：