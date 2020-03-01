謝和弦妻Keanna透露被台調查局致電　IG諷刺老公小三拍厲鬼冥婚照

謝和弦與混血辣妻Keanna還沒離婚，就高調認愛「傻眼小三」莉婭，除了透露已求婚成功，也在IG分享回老家埔里拍攝婚紗的放閃照，顛覆世人眼光；Keanna昨日則於IG限動分享她傳訊給謝和弦，不忘冷噹：「有時間拍厲鬼冥婚照，不如趕快處理妳們闖的禍，不要故意擺爛讓人家麻煩。」

謝和弦先前在IG分享「大麻可以殺死武漢肺炎」的假訊息，遭台調查局約談，卻讓Keanna無故受到牽連；她傳給謝和弦的訊息內寫道：「打給你不是我要找你，是調查局有打給我，說之前有跟你約好時間要約談你闖的禍，但你一直逃避故意不接對方電話，讓人家不好辦事！只好找配偶我，當（幫）忙轉達。」

Keanna分享私訊，要謝和弦「屁股自己擦好嗎？」（IG＠keanna_taiyh截圖）

而近期Keanna忙著要推出自己的音樂作品，又得分心處理謝和弦的事情，她也寫道：「每次闖禍都要我在背後幫你擦屁股，我現在真的很忙，這次的屁股自己擦好嗎？」不忘再補充「因為找不到你會找我，畢竟我是配偶...」再度強調自己「正宮」的身分。

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