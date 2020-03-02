【多圖】超模 Gigi Hadid孖Bella行騷　媽媽霸氣出場證強大基因

美國名模Gigi Hadid和Bella Hadid是炙手可熱的模特兒，有着漂亮的臉孔和魔鬼身材，再加上強大的氣場，是各大品牌的寵兒。但其他她們也是遺傳了媽媽Yolanda Hadid的模特兒基因，日前她們三母女合體同場行Catwalk，網民大讚媽媽果然係寶刀未老，完全沒有比女兒們遜色！

Gigi Hadid穿上白色裙子霸氣登場。（Instagram@yolanda.hadid）

現年24歲的Gigi Hadid和比她小一歲的妹妹Bella Hadid都有為Victoria's Secret的走秀，而且她們也不時同場出騷，每次都成為觀眾和網民的焦點。日前，她們為歐洲知名品牌行時裝騷，穿上黑白雙煞的穿搭，氣場巨大。不過，令人更驚喜的是跟她們同場的媽媽Yolanda Hadid。她穿上Deep V白色西裝，架上太陽眼鏡，霸氣登場，非常型格。

站在中間的Yolanda Hadid身形高䠷，氣場強大。（Instagram@yolanda.hadid）

其實現年56歲的Yolanda Hadid在14歲時已經踏入模特兒界，在8、90年代風靡一時，現時她仍活躍於時裝界。體態和氣息都保養得超好的她，跟女兒們同時，一點也不輸氣勢，而且跟像三姊妹一樣，強大基因令網民讚嘆。

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