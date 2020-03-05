【一個人去旅行】Ming仔節目播出粉絲回升　預告一個月內出新片

TVB旅遊節目《一個人去旅行》在3月2日晚正式首播，節目由香港初代YouTuber之一的Ming仔（梁嘉銘）主持，帶觀眾由曼徹斯特、約克、北愛爾蘭再回到倫敦，暢遊英國。今次是Ming仔自去年的公關災難後重回公眾視線，亦是他首次主持TVB節目，吸引不少人關注。

由Ming仔（梁嘉銘）主持的TVB旅遊節目《一個人去旅行》在3月2日晚正式首播。（YouTube影片截圖）

Ming仔自2010年開始拍攝YouTube片，原本有接近50萬Followers，但他在去年11月16日以「和你傾政治——我的角度」為名在Facebook開Live，與網民分享自己對社會情況的見解，結果引起大批網民不滿。雖然Ming仔之後出Post道歉及澄清自己的想法，但網民似乎「唔收貨」，Facebook粉絲數在兩日內急跌10萬，YouTube訂閱人數亦由超過49萬暴跌至38萬。而Ming仔在經歷公關災難後沒有再更新任何社交平台，直至近日節目播出，再引起網民關注。

Ming仔在去年11月16日以「和你傾政治——我的角度」為名在Facebook開Live，與網民分享自己對社會情況的見解，結果引起大批網民不滿。（Facebook影片截圖）

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相隔幾個月再重回公眾視線，Ming仔在接受《香港01》訪問時就表示會以平常心對待：「剛發生時確係幾失望，頹咗成個禮拜，但好明白網民嘅情緒來源，同埋畢竟相比現今社會咁多問題，我唔敢過分放大自己所遭遇嘅事，所以唔會有hard feeling，當然日後講話會注意點。（有冇擔心電視觀眾對你唔熟悉？）有考慮過呢個因素，但唔擔心，個個都有第一次。我主要都係集中節目內容同節奏方面，其他不可控制嘅嘢，好似『有冇人識』呢啲問題，我交咗畀監製解決。」

Ming仔表示會以平常心對待。（YouTube影片截圖）

Ming仔以往拍攝YouTube片的片長多數在10分鐘以內，但今次拍攝節目一集長達20分鐘以上，他亦坦言有難度：「係有啲挑戰，尤其要響指定旅遊時間下確保有足夠內容，時間上要用得有效率啲，不過製作團隊好Pro，拿捏得夠準確，所以還好！大致上，監製都容許我自己安排行程同節目內容，團隊亦會畀意見，平時我一個人去旅行會做嘅嘢，大多數都維持得返，譬如朝早做運動、搵咖啡店、夜晚去Jazz吧之類。自己拍嘅話，時間安排上我會不負責任啲，因為要預鬆啲時間畀自己盡量拍多啲嘢返嚟，但同團隊一齊，我唔使自己拍晒，有專業攝影師同我一齊分擔，佢哋會主動幫我拍吉鏡。唔好處就冇乜，大多遇到嘅挑戰都有方法解決。」

Ming仔透露今次拍攝節目大致上都是自己安排行程同節目內容，而拍攝方面有專業攝影師一齊分擔，所以輕鬆很多。（YouTube影片截圖）

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對於有網民認為節目內容不夠豐富，只有一個人主持感覺不夠生動，Ming仔就表示：「冇乜點諗呢樣嘢，因為我都一個人主持咗好多年（網上）。同埋今次節目風格希望可以真實自然啲，盡量唔硬Tag，將真實感受拍出嚟，融入咗少少似紀錄片嘅拍法。」他亦大讚與團隊合作非常順利及愉快：「至於有冇信心繼續拍，要拍實有得拍㗎，我有YouTube Channel㗎嘛。」而提到節目播出後，Facebook及IG粉絲都有回升，Ming仔都表示開心：「多咗支持者梗係開心，冇嘅話我都會用返同樣心態面對製作，太注重like數反而會被觀眾主導咗作品方向。（幾時有新片？）已經熱烈製作中，不過加入咗啲新元素，技術上有啲複雜，應該唔使一個月啩？希望。」

Ming仔預告有望在一個月內推出新片！（IG@mingjai14）