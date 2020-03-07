《金剛旅神團》收視創新高　竟與《森美旅行團》有三大撞橋位

ViuTV旅遊節目《金剛旅神團》剛播出了5集，金剛帶着練美娟、陳俞希（Hailey）、余逸思（Yoshi）和沈殷怡（Shirley）4位靚女主持到日本捐窿捐罅搵好玩抵食的去處，真的吸引了不少人追看，同時也抄熱了沉寂一時的網上討論區，與TVB的《一個人去旅行》對撼之餘還有直迫4點的成績。

「聞腋青年」Yoshi，真係玩得好癩。（電視截圖）

據知由上兩週的《辣伙頭》、黃秋生主持的《究竟食咗乜》開始，ViuTV在黃金時段播出的節目收視已經有上昇趨勢，二月二十日播出的《究竟食咗乜》，更攀升至最高3.5點，成為全台收視冠軍，約22.8萬人觀看。今個星期的《金剛旅神團》成績更創了新高。據知3月3日播出一集就已經直迫4點收視，有3.9點（即約25.4萬人經電視觀看，不包括網上瀏覽人數）。在與去年年底播出的《全民造星II總決賽》的成績3點至3.2點，最高3.6點（約23.4萬人）相比，《金剛旅神團》實屬是「刀仔鋸大樹」的最好範例。

適當的「福利」為節目增色不少，也可以製造網上話題。（電視截圖）

《森美旅行團》都有㗎，不過係用男人。（電視截圖）

話說回來，《森美旅行團》與《金剛旅神團》這兩個節目，由主持、內容以至景點都套用了同一個旅遊節目方程式。在前者錄得約20.8的跨平台總收視之外，其實後者取得好成績似乎也是意料中事。



以下為大家分析3個《金剛旅神團》與《森美旅行團》的相似之處。

《森美旅行團》，主打肯定係森美啦。（電視截圖）

1. 地點

兩個節目一樣都是介紹東京抵玩之處，景點相撞又點逃得過好記性的觀眾嘅法眼呢？週四播出的《金剛旅神團》中的滑浪景點以及網紅打卡熱點「迴轉甜品店」，2019年3月播出的《森美旅行團3》都介紹過！滑浪時一樣有條扶手柱，好難唔認得。

《金剛旅神團》又去多次。（電視截圖）

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+ 7 + 6 + 5

新舊主持合作就最好睇。（電視截圖）

《森美旅行團》也是以資深配資歷較淺的主持，「一拖幾」的形式拍攝。（IG圖片）

2. 主持陣容

要出埠拍攝，除了收視外，老闆們最關心的就一定是Budget！場地、拍攝工作人員以及主持的酒店食宿，通通都係錢，所以不少旅遊節目都只有一到兩個主持（例如《走佬去台灣》、《周遊東京》)，因此有4個或以上主持的節目就相當顯眼。必勝方程式當然是一個資深主持搭配幾個資歷較淺的主持，畢竟有「上下靶位」才會火花。金剛同森美一樣充當大哥和上靶位、領隊的角色，而練美娟、陳俞希就同麥美恩一樣就負責講資訊，余逸思、沈殷怡就如丁子朗一樣做下靶位。

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+ 6 + 5 + 4

金剛由《獎門人》的「下靶位」躍升為大哥級的「上靶位」。（電視截圖）

3. 節目名與製作形式

前文都講過，兩個節目都是介紹日本東京的「平玩平食」、「冇乜人知」的好去處，十分適合鍾意「平靚正」的香港人。兩個節目的製作形式，雖然予人走馬看花的感覺，但對於忙碌的香港人，在同一集內介紹了數個景點就似足一本「閃閃旅遊書」，簡單又直接。製作形式相似之餘，《金剛旅神團》同《森美旅行團》就連節目名都似，難怪有網民會將兩個節目相比。

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