【三生三世枕上書】鳳九兒子白滾滾登場　眼仔碌碌似足迪麗熱巴

內地劇《三生三世枕上書》熱播，由迪麗熱巴及高偉光主演，分別飾演白鳳九及東華帝君，二人要經歷三世愛恨糾纏，最後修成正果，有情人終成眷屬，而在劇中二人誕下一子白滾滾，獲劇迷大讚精靈可愛，而演出該角的演員，原來是小湯圓寇耘豪，在劇集的結局篇成為亮點。

迪麗熱巴顏值爆燈，俘虜不少粉絲。（Viu圖片）

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鳳九跟帝君的愛情經歷，無論是在仙界、凡間，均有令人窩心的情節，顏值爆燈的鳳九，帶點狐仙的俏皮動人，雖然深愛帝君，也有點少女刁蠻，跟帝君的互動，往往讓觀眾追劇至不能自拔。帝君的瀟灑風采，對鳳九的無微不至，又帶有男性的陽剛味，卻又有溫柔體貼的時候，劇中停不了的壁咚，深情熱吻，將三世經歷拍得可歌可泣，而來到結局篇，鳳九跟帝君的愛情結晶終於登場，他就是二人的兒子白滾滾。

熱巴有不少俏皮的畫面。（Viu圖片）

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眼仔碌碌，樣子精靈可愛的白滾滾，由童星寇耘豪飾演，不得不讚劇組選角出色，寇耘豪靈動雙目，跟同樣擁有水汪汪大眼睛的熱巴生得成個餅印，二人飾演母子甚具說服力，而劇中白滾滾一頭白髮的造型，也有著東華帝君的影子，而他的登場讓劇迷又驚又喜。寇耘豪現年7歲，外號小湯圓，小時候父母帶他去報讀模特兒課程，之後成為了童裝模特兒，拍攝過《木槿花西月錦繡》、《神奇爸爸》，演技備受讚賞，而在《三生三世枕上書》的演出，獲得劇迷激讚，成為劇中的亮點。

鳳九兒子白滾滾登場，跟東華帝君一樣滿頭白髮。（寇耘豪微博圖片）