【慶餘年】張若昀宣布造人成功　為寵妻種櫻桃樹令網友淪陷

張若昀去年6月喺愛爾蘭舉行婚禮，今日宣布造人成功，網民紛紛祝賀。(微博圖片)

31歲張若昀去年6月與拍拖9年嘅唐藝昕拉埋天窗，並於愛爾蘭舉行婚禮，成功娶得「備忘錄女孩」，唔少網民都替張若昀高興。同年12月，唐藝昕被發現與父母在三亞渡假，不過由於唐藝昕腹部明顯隆起，因而傳出懷孕之說，有媒體求證張若昀時，佢當時就話：「我們每天都有好消息。」並指唐藝昕因為「吃胖了」所以先會令大家誤會有咗。

張若昀9年前公開嘅「備忘錄女孩」，提到她愛吃櫻桃。

自從懷孕消息傳出後，唐藝昕一直未有公開露面。直到今日佢同張若昀由三亞返回北京時，腹部依然係隆起，由步出機場到上車，張若昀全程細心照顧。內地媒體再次向唐藝昕求證，工作人員先係以「信訊唔好」為理由收線。但好快唐藝昕就喺微博發文表示「感謝大家的關心，確實是有好消息了。」並不忘提醒大家喺疫情期間要注意防護，而張若昀亦隨後轉發了老婆嘅報喜文章，並且表示「感謝關心」，一如以往嘅低調。

估唔到佢真係喺屋企種櫻桃，圈中好男人／好老公佢一定上榜。

唐藝昕證實陀B後，網民都即時送上祝福，更有網民指如果係陀女B的話，小名應該會係小櫻桃。事關張若昀曾在綜藝節目中講過，因為唐藝昕鍾意食櫻桃，所以決定喺自己屋企後花園種櫻桃，而最後更發展出一個小櫻桃樹林，每年產量逾500斤！難怪唐藝昕曾經話過「有了男朋友就什麼都有了」。

自從傳出懷孕後，唐藝昕就連微博都甚少發文。（微博圖片）