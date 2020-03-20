新冠肺炎│徐若瑄返新加坡有病徵即時自我隔離：不能連累家人！

「Vivian」徐若瑄今天45歲生日，正式加盟Sony Music回歸歌壇，記者會上除多達11位的「Sony Music創作才子團」站台，還有天王天后錄製VCR祝賀，一見到遠在新加坡的老公馬可波羅海業集團總裁李雲峰祝賀VCR，Vivian忍不住淚灑舞台，她說：「昨天晚上才哭了，因為最新規定所有去新加坡的人要隔離14天，境外人士也不能來台灣，小朋友長大很快，聽到老公說『老婆，兒子長大了』，就覺得很難過，小朋友很久沒見到爸爸了。」

徐若瑄加盟記者會將防疫工作做到足。（聯合報／潘俊宏攝）

加盟記者會將防疫工作做到足，電子媒體採訪透過音箱收音、遠處提問，平面連訪Vivian也戴上口罩受訪，她透露平常私下防疫作足，除了勤洗手、帶口罩，進出家門連鞋底也會消毒，且家中馬桶旁也備漂白水消毒，會飲用蜂蜜檸檬或使用漱口水，讓喉嚨盡量保持濕潤。會這麼緊張不是沒原因，因為她2月中回到新加坡時，才因在飛機上呼吸困難、乾咳又微燒，一度以為染上新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）：

我想說完了，不能連累家人，如果我得了，我想說馬上自己隔離，不能連累家人！

徐若瑄加盟Sony Music，期待重回歌手角色。（聯合報／潘俊宏攝）

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在家人陪同下Vivian前往醫院也被謝絕入院，待在急診室外臨時搭的隔離區，被大型電風扇吹2個小時後，才有醫護人員穿著防護衣進入作檢查：「我非常緊張、很害怕，抽血、作心電圖、X光，後來他們跟我老公說我不需要作新冠狀病毒的篩檢」，Vivian還不斷跟醫生重申有呼吸不到空氣、乾咳的現象，醫生只跟她老公說：「回家給妳老婆喝一包胃乳，她2、3個小時就會好轉。」才知道Vivian得的是胃食道逆流，而微燒也是因為洽逢女生生理期、體溫較高。

Vivian說：「我在網路上有看到一個說法，胃食道逆流有很多藥長時間吃會得癌症，食道癌、大腸癌若得了（過世）很快，我還想看我小孩結婚生子。」因此她從1個月前開始注重飲食，減少碰咖啡、甜食，睡前3小時不進食，進食細嚼慢嚥，但也因此4天瘦了2公斤。她透露已逝父親生病10年：「痛苦、辛苦都非常樂觀，大家都不知道他生了這麼大的病，也教會我生活困難要用幽默化解」，因此轉變心境，現在的養生撇步就是「心情美麗很重要」。

徐若瑄表示前往醫院也被謝絕入院。（聯合報／潘俊宏攝）

暌違多年重回歌壇，Vivian首波單曲〈別人的〉，以閩南語唱出女兒對爸爸的感情，她也期許歌曲能成為婚禮熱門曲；談到出道30年的計畫，她盼2個月推出一張單曲：「疫情階段，音樂可以療癒陪伴很多人」，至於巡演計畫，她則暫不規劃，但也打趣重回歌壇、加盟索尼是幫老公圓夢：「老公澳洲讀書時得過街舞冠軍，歌唱比賽第一名，那時候索尼想簽他，但他爸爸希望他做生意，他從小就對舞台有夢想，把我娶回家了，從來不會叫我不能做、都會支持我，反正會白頭偕老，還有幾十年會在一起，這陣子就忍一忍」，新單曲〈別人的〉已數位上架。

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