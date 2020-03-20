【法證先鋒IV】曾偉權因病辭演要角　改為客串連番追逐打鬥好攞命

TVB劇集《法證先鋒IV》邀請了不少演員客串演出，最新一集「二次溺斃案」，就有曾偉權參與演出，飾演遇害女童許穎芝（陳芸萱飾）的游泳教練顧永健。原來監製梅小青原本安排他飾演水慧明（陳煒飾）劇中的男朋友Louis（鄭子誠飾），但曾偉權開工一日之後因身體不適辭演要角。

曾偉權因病辭演，未能與陳煒再續戲緣。（《法證先鋒IV》影片截圖）

曾偉權今次在《法IV》只客串一集，原本他飾演水慧明的男朋友，但他開工一日之後，因感到不舒服而去接受身體檢查，發現患上肺病，所以因病辭演，小青姐找來鄭子誠頂上。

曾偉權後來病情一度好轉，所以向小青姐自薦，小青姐安排他客串演出，所以才會在這次單元中參演游泳教練顧永健一角。不過這個角色絕不輕鬆，有許多追逐喪跑的場口，又要被打，相當吃力。

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曾偉權患病後，消瘦了不少，他十月時出席有份主演的劇集《牛下女高音》宣傳時，坦誠患病，需要定時服藥及覆診。他亦表示目前最重要的是休息靜養，太操勞的戲也接不了。有指他近日已經全面停工接受治療，所有通訊聯絡都停掉，似乎是想靜心養病。希望他早日康復！

去年曾偉權出席活動時，明顯清減了不少。（資料圖片）