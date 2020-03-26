鄭丹瑞細女鄭珉擅跳鋼管舞　穿性感T-Back表演嚇親老竇

鄭丹瑞（阿旦）月前在YouTube開設新頻道《健康‧旦》，邀請不同嘉賓跟大家分享健康資訊，當中包括兩位女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）。細女鄭珉是一位瑜伽、鋼管舞及體操導師，阿旦在節目回憶與老婆第一次看女兒公開表演鋼管舞，難忘見到女兒在台上穿T-Back時被大嚇一跳的心情。

鄭丹瑞在自家節目中，訪問大女鄭瑤（左）和鄭珉（中）。（影片截圖）

阿旦坦言當時「個心離咗一離」，但同時亦大讚女兒跳得好好，從影片中看她在台上跳鋼管舞，動作非常流暢優美，每個高難度動作都一氣呵成，果然是專業導師。近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，Amanda亦有在網上教大家幾招簡單的瑜伽動作，讓大家在家中也可以做運動強健體魄，對抗疫情。

細女鄭珉（Amanda）是瑜伽、鋼管舞及體操導師，身體非常柔軟。（IG圖片／mandarkc）

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另外小時候曾經與阿旦一起拍過兒歌MV《那夜我替女兒「R」背脊》大女Zaneta，目前自立門戶，任職Freelance時裝編輯。她也在節目中分享了外地朋友對於疫情的態度，在肺炎於海外大爆發前，大部份朋友都輕視疫情，當中不少時裝界朋友還表示有因為形象問題而拒絕戴口罩。

鄭丹瑞兩個女兒各有長處。（IG圖片／mandarkc）