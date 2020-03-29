橫濱流星9個月劇接劇終斷纜　《熊貓》大結局粉絲哭訴：像失戀了

日本23歲新生代小鮮肉橫濱流星人氣超旺，從去年夏天開始到今年三月為止，連續九個月都看得到他主演的日劇！日前他做主角的《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》播出大結局，讓粉絲們忍不住淚呼：「接下來看不到流星該如何是好？」

由橫濱流星和清野菜名共同主演的《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》，是NTV（日本電視台）繼《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質》、《輪到你了》、《Nippon Noir~刑警Ｙ的反叛》之後，再度推出的懸疑推理連續劇，挑戰燒腦極限之餘，兩人的情感互動也成為觀眾焦點，最後一集的道別之吻更令人心痛。

獲得第43屆日本奧斯卡最佳新人獎、戲約不斷的橫濱流星，與深田恭子的《初戀那一天所讀的故事》去年1月播出，而從去年夏天開始，他更連續9個月推出了3部日劇，包括《輪到你了反擊篇》、《4分鐘的金盞菊》，以及剛播完大結局的「熊貓」，堪稱戲劇市場吸睛王！「熊貓」在日本播出大結局後，就有觀眾出現失落感，表示「好像失戀了...」、「跟直輝（劇中角色）分開後感到超寂寞！」、「連續劇結束了，下禮拜該如何是好？」等，紛紛出現「橫濱流星失落症候群」。

按圖看《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》精彩劇照：

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但戲約爆滿的橫濱流星並不會讓粉絲等太久，除了7月將與新生代人氣女星濱邊美波的新戲，還有與吉高由里子合作的愛情電影也蓄勢待發，橫濱流星熱潮勢必持續延燒。

橫濱流星在去年主演的《初戀那一天所讀的故事》扮演學生，跨越年齡界限追求32歲的深田恭子，其粉紅頭造型堪稱經典，此劇也令他人氣急升（《初戀那一天所讀的故事》劇照）

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