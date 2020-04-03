【慶餘年】宋軼第二季被大幅加戲　范若若將成刺殺慶帝重要角色

內地劇《慶餘年》開始進入高潮位，范閑(張若昀)跟慶帝的父子關係，相信不少觀眾已經估到，二人之後還會反目成仇，但既然慶帝是一直隱藏宮中的大宗師，要殺敗他殊不容易，但第二季有排都未有得睇，令劇迷相當吊癮，其實在劇集海報上已經透露了一個重要訊息，而且有一位女角更會大幅加戲，還掌握著慶帝的生死結局。

宋軼飾演的范若若，第二季將成刺殺慶帝的關鍵角色。（宋軼微博圖片）

《慶餘年》的海報，隱藏著重要訊息。（網上圖片）

劇中的范閑身邊一直不乏美女角色，除了林婉兒、司理理、海棠朵朵等人外，她的妹妹范若若(宋軼)，更深得劇迷喜愛，劇中她帶有書卷氣，聰明機智，樣子漂亮，有京都第一才女美譽，不過在第一季戲份少之又少，比起司理理和海棠朵朵跟范閑的頻密互動，范若若卻淪為過場式的大配角，但粉絲可以放心，在第二季宋軼的戲份會大幅增加，甚至起著扭轉乾坤的作用，而且劇中也開始鋪排她的重要戲份。

宋軼百分百是大美女。（宋軼微博圖片）

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《慶餘年》集合了武俠、宮廷鬥爭、科幻等元素，在一張劇集海報中，原來隱藏了重要訊息，海報上除了張若昀及陳道明的大頭外，旁邊有著一個突兀的子彈洞，劇透了未來慶帝會遇上狙擊手，而劇中范閑母親確實留下了一支狙擊槍，但劇中卻只得一人學懂百發百中的槍法，她就是范閑妹妹范若若，劇情發展她因為逃婚而出走到北齊，之後更成為了苦荷弟子，學習了一身醫術，加上在太平別院外曾經遇上五竹，對方頗為欣賞若若的聰明冷靜，之後更教授了若若使用狙擊槍，成為神槍手的若若，曾經遠距離射擊慶帝，令其受傷。

五竹是人工智能機械人，聽落十分科幻。（宋軼微博圖片）

在原著中范若若會入宮為慶帝治傷，伺機再度刺殺，但此時若若跟慶帝相處後，開始對慶帝改觀，在最後大決戰時雖然可以用狙擊槍射死慶帝，最後卻是心軟只射碎對方手臂，不過最終慶帝仍死於五竹的鐳射眼之下。現時播出的版本，若若戲分不多，喜愛她的觀眾，要留待第二季才可以看到她如何成為反敗為勝的關鍵角色。