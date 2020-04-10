【機場特警．劇透】張振朗要下一個吳卓羲？　又衰衝動！

《機場特警》第十集劇透。

上回講到，昊正（黎振燁飾）被分手女友曉晨（賴慰玲飾）糾纏，無奈。美茵（孫慧雪飾）評論邱博士（區軒瑋飾）的醜聞惹雅妍（楊玉梅飾）生氣，美茵叫屈。振赫（黃子恆飾）替邱博士邀約景山（張振朗飾），遭景山冷然拒絕。凱晴（蔡思貝飾）覺得拍檔崔瑞德（楊證樺飾）態度欠認真，其一次出勤反成眾人笑柄。凱晴遷進詩嬅（鄧佩儀飾）家中，兩女與天樂（王梓軒飾）成為鄰居。Arfan（陳詩勤飾）勤奮工作，景山感安慰。安娜（湯洛雯飾）當值時遭挾持，景山與眾特警制服犯人。安娜感謝景山相救，景山終有所表示。容義（楊明飾）後悔當年連累天機（許家傑飾）受傷，重新接近天機予以幫助。

學生時期嘅張振朗想追湯洛雯。（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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凱晴的父母到機場警署報案，藉機為凱晴物色對象。外籍旅客因闖入禁區被捕，眾特警同情其遭遇。冠聰（朱敏瀚飾）父親鄔有為（陳榮峻飾）因記憶模糊被送往警署，重遇舊部永強（關禮傑飾），冠聰指有為患上腦退化症。冠聰自責有負於父親，得昊正（黎振燁飾）鼓勵。美茵考獲車牌，打開振赫送贈的禮物卻另有所思。景山赴約與邱博士、宏宇（潘志文飾）共膳，及後卻指責宏宇不是。景山為超越振赫而衝紅燈，醜事傳回警署。瑞德（楊證樺飾）勸服企跳少女，凱晴對他改觀。容義、昊正發現可疑車輛，車上放滿走私的電子零件。

張振朗係新一代衝動王？（《機場特警》截圖）

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