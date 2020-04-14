【機場特警】「正印」莊思明驚喜登場　負面新聞事件簿不比楊明少

由張振朗、楊明、蔡思貝及湯洛雯主演的TVB熱播劇《機場特警》播出以來，收視高企，楊明和何依婷這對螢幕情侶更是話題十足！而昨晚（13日）一集劇組竟安排楊明「正印女友」莊思明驚喜登場，專登「攪禍」二人見家長場面，相當搞笑！大家都知楊明自出道以來負面新聞多多，直至近年才成功洗底再獲無綫力捧，其實他的女友莊思明負面新聞都絕對不比他少，讓我們重溫一下吧！

正印驚喜登場！（IG/@lisa_chng）

激到何依婷嬲嬲豬！（電視截圖）

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現年33歲的莊思明於2010年參選香港小姐奪季軍入行，隔年她就傳出與陳慧琳胞弟陳司翰相戀，二人拍拖五年，不時發生衝突，感情離離合合。當年更一度傳出莊思明疑似被家暴，但她在微博曬瘀傷後又不停維護陳司翰，更否認被打。

莊思明與陳司翰拍拖五年！（視覺中國）

而她亦曾在《姊妹淘》親認會把前男友當作陌路人，更自揭曾在前度及其伴侶面前說狠話：「點解咁醜樣你都鍚得落？（個女仔喺咪到？）喺度，但個女仔唔識聽中文，佢唔係香港人嚟。（你前度有咩反應？）咁囉，可以點啫？事後我哋又一齊返，佢同返我講搞到好尷尬，好彩個女仔聽唔明。」

自揭曾當面寸爆前度女友!（YouTube截圖）

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而去年底，她亦曾因有網民光顧她與楊明有份投資的燉湯店後留言指湯料不太足，她亦親自回覆指：「謝謝反映，我得閒幫你去海味舖compare下（吓）價錢呀，睇睇$88咁多餸係咪太貴！會改良的，謝謝你的意見！」，即結果引來大批網民不滿。

力撐男友！（陳順禎攝）

相當霸氣！（網上圖片）

今年年頭，她又曾在IG公開國泰空服人員資料，指自己在機上多次撳鐘問空中服務員取筆填入境表，但卻被無視。她指自己講出這件事是因為「希望國泰可以積極處理類似嘅問題，因為作為全球其中一間最可信嘅航空公司發生咁嘅事實在係令我好驚訝」，又表示「如果國泰嘅高層想了解更多關於這次事件嘅詳情，我絕對歡迎你哋同我聯絡」。不過，她的行為引起爭議，更被指她洩露空服人員名單是侵犯他人私隱。

Lisa發表千字長文投訴國泰航空。(ig@lisa_chng)