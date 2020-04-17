【機場特警．劇透】張振朗背湯洛雯偷食？　終於與蔡思貝進一步

《機場特警》第十五集劇透。

上回講到，容義（楊明飾）質問至安（何依婷飾），至安卻因性感片段受歡迎而高興。惠萍（程可為飾）向容義投訴至安，更安排容義與相親對象再見面。容義趕走至安的追求者，至安承諾讓容義安心。瑞德（楊證樺飾）懷疑女友Venus出軌，眾人卻不信瑞德有女友。景山（張振朗飾）鼓勵永強（關禮傑飾）與真兒（劉溫馨飾）發展，永強卻稱二人關係並非如眾人所想。景山從綺琳（王綺琴飾）口中得知凱晴（蔡思貝飾）的兒時往事，凱晴終憶起景山是誰……Venus與男友人準備出國，友人遇襲，瑞德方知錯怪女友。容義發現至安擬接拍性感廣告，憤然提出分手。

即睇何依婷性感短片：

+ 3 + 2

大家以為佢兩個有嘢。（《機場特警》截圖）

即立重溫上集劇情：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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至安難以在廣告與容義之間作抉擇，安娜（湯洛雯飾）帶同至安跟景山約會，景山大感無奈。光亮（方紹聰飾）使計令美茵（孫慧雪飾）趕回家，振赫終哄回美茵。錦榮（吳家樂飾）成功制服神經漢，詩嬅（鄧佩儀飾）卻察覺錦榮神情有異。錦榮難以抹去昔日擊斃兇徒的陰影，但拒絕看心理醫生，被振赫下令休假。凱晴拯救遇溺男童，情境猶如其兒時的悲痛經歷。景山為了陪伴凱晴等待男童甦醒，以致失約於安娜。景山趕忙向安娜道歉，二人卻見至安失落地歸家。景山尾隨Arfan走進大廈，突然遭人偷襲！

蔡思貝想起舊事。（《機場特警》截圖）

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