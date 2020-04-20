【機場特警．劇透】湯洛雯要「被綠帽」？　張振朗蔡思貝攬頭攬頸

《機場特警》第十六集劇透。

上回講到，至安（何依婷飾）難以在廣告與容義（楊明飾）之間作抉擇，安娜（湯洛雯飾）帶同至安跟景山（張振朗飾）約會，景山大感無奈。光亮（方紹聰飾）使計令美茵（孫慧雪飾）趕回家，振赫（黃子恆飾）終哄回美茵。錦榮（吳家樂飾）成功制服神經漢，詩嬅（鄧佩儀飾）卻察覺錦榮神情有異。錦榮難以抹去昔日擊斃兇徒的陰影，但拒絕看心理醫生，被振赫下令休假。凱晴（蔡思貝飾）拯救遇溺男童，情境猶如其兒時的悲痛經歷。景山為了陪伴凱晴等待男童甦醒，以致失約於安娜。景山趕忙向安娜道歉，二人卻見至安失落地歸家。景山尾隨Arfan走進大廈，突然遭人偷襲！

蔡思貝想起舊事。（《機場特警》截圖）

立即重溫上集劇情：

+ 11 + 10 + 9

以下內容有劇透，逃生門在此：

【機場特警】何依婷空姐Look勁搶鏡 老練演技絕對唔似新人

機場特警｜必先完成地獄體能先可以入職 21分鐘跑4.8km係基本

機場特警｜TVB拍過幾多警察部門？仲有咩可以拍？ 一文話晒你知

【機場特警】楊明入行至今新聞事件簿勁厚 浪子回頭成功洗底

【機場特警】五位女小花大比拼 湯洛雯唔一定贏硬因為有強勁對手

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

Arfan向景山訴說自己遇劫，景山受傷後仍對他關顧有加。景山與凱晴的溫馨照片於網上流傳，安娜不悅，景山向她解釋。詩嬅因錦榮休假一事而內疚，並應錦榮要求代為照顧玥瞳，還幫助父女二人和好。錦榮未能克服擊斃年輕兇徒的陰影，永強（關禮傑飾）給予鼓勵。鳳珠（姚瑩瑩飾）聽從子謙（蘇逴殷飾）建議搬回家中，永強歡迎。景山得悉凱晴的兒時愛好，送上禮物。真兒（劉溫馨飾）助子謙解決麻煩，子謙欣賞其處事態度。景山夥拍凱晴巡邏，合力捉拿扒手期間，卻見一男子倒臥地上。

兩人關係愈來愈好。（《機場特警》截圖）

即睇更多下集精彩內容：