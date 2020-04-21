【機場特警．劇透】鄧佩儀被迫婚　失落之際白馬王子終出手

《機場特警》第十七集劇透。

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上回講到，Arfan向景山（張振朗飾）訴說自己遇劫，景山受傷後仍對他關顧有加。景山與凱晴（蔡思貝飾）的溫馨照片於網上流傳，安娜（湯洛雯飾）不悅，景山向她解釋。詩嬅（鄧佩儀飾）因錦榮（吳家樂飾）休假一事而內疚，並應錦榮要求代為照顧玥瞳，還幫助父女二人和好。錦榮未能克服擊斃年輕兇徒的陰影，永強（關禮傑飾）給予鼓勵。鳳珠（姚瑩瑩飾）聽從子謙（蘇逴殷飾）建議搬回家中，永強歡迎。景山得悉凱晴的兒時愛好，送上禮物。真兒（劉溫馨飾）助子謙解決麻煩，子謙欣賞其處事態度。景山夥拍凱晴巡邏，合力捉拿扒手期間，卻見一男子倒臥地上。

兩人關係愈來愈好。（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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富家子楊偉仁失蹤，眾特警搜索不果，及後得悉為綁架案。詩嬅羨慕凱晴得父親關心，此時喜獲廣源（陳嘉輝飾）來電。特警組協助處理綁架案，景山、凱晴察覺富商助手有可疑，追捕綁匪期間，二人同告受傷。凱晴擔心景山傷勢，卻見景山和安娜表現甜蜜。真兒遭男客人騷擾，該男子涉嫌偷竊被子謙拘捕。偉仁被綁架一案查出真相，詩嬅有感而發。孔劉（泰臣飾）大費周章，欲向詩嬅求婚，被她狠拒。廣源為了生意，要詩嬅與孔劉訂婚。詩嬅大感失望，向天樂（王梓軒飾）哭訴。

鄧佩儀被求婚。（《機場特警》截圖）

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