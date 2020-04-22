台灣女星放任丈夫掌摑3歲兒不阻止　暗角偷拍暴行要脅離婚

台劇《兩個爸爸》女星陳子玄，去年11月與演員陳建隆離婚，台媒爆陳建隆曾掌摑3歲兒子，身為媽媽的陳子玄竟躲在暗角，目睹前夫陳建隆對兒子動粗不制止，並且偷偷錄影蒐證，作為離婚的籌碼。

陳子玄與丈夫2017年生下兒子陳建隆，去年11月離婚。（IG圖片／larachen1124）

據台媒報道，陳建隆個性暴躁易怒，夫妻婚後經常爭吵，陳子玄密謀離婚多時，但丈夫陳建隆認為自己付出很多拒絕離婚，陳子玄在「高人」指點下蒐證，拍攝陳建隆情緒失控、狠打孩子的影片，用作要脅丈夫離婚的籌碼。

據報去年9月，陳子玄和陳建隆3歲有遲緩症狀的兒子，被父親罰站，陳建隆之後叫兒子站起來，但放聲大哭的兒子因太害怕站不穩，陳建隆認為他不聽話，狠狠掌摑兒子3巴掌，年紀小小的他無力反抗父親暴行，被打後嚇得不敢再發出一點聲音，將抽泣哽咽使勁藏在喉嚨中，生怕再惹怒父親。

陳子玄眼見兒子被打，沒有即時出面阻止，備受爭議。（IG圖片／larachen1124）

目睹兒子被打的陳子玄，竟躲在暗角偷影，為達到目的沒有出面阻止，此舉因與其一直經營的好媽媽影像大相逕庭，如今備受爭議，被批對兒子太過狠心。29歲陳子玄原本是台灣三立電視台當家花旦，但隨着她25歲結婚生子，事業受影響，退居為二線女星。