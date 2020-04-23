【機場特警．劇透】楊明頂綠帽笠到腳趾尾　何依婷同人一夜情

《機場特警》第十九集劇透。

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上回講到，曉晨（賴慰玲飾）採訪凱晴（蔡思貝飾）與詩嬅（鄧佩儀飾），藉機打聽她們的擇偶條件。曉晨把汽車還給昊正（黎振燁飾），打算偷拍昊正卻被發現。容義（楊明飾）與至安（何依婷飾）繼續冷戰，景山（張振朗飾）、安娜分別勸解，至安軟化，主動找容義，卻與惠萍（程可為飾）再起爭執。宏宇（潘志文飾）疑因食物中毒入院，雅妍（楊玉梅飾）認為與美茵（孫慧雪飾）的自製麵包有關，振赫（黃子恆飾）護航。曉晨失聯，昊正因擔心闖入其家中，即被拘捕。昊正突然昏倒，其後只得向曉晨坦白當日提出分手的原因。至安發現懷孕，難以接受。容義邀天機（許家傑飾）參加特警聚會，天機卻有秘密計劃。

何依婷俾人鬧。（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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容義介紹一眾特警給天機認識，天機拗手瓜時盡展臂力，接連擊敗景山等人。容義得悉至安懷孕，找來眾特警幫忙，向至安求婚成功。至安苦惱，向安娜坦白對肚內嬰孩的憂慮。美茵鼓勵宏宇主動接觸景山，雅妍卻向振赫訴說麵包班導師似對美茵另有企圖。景山向眾人宣佈容義即將當父親，容義終把婚事告知惠萍。至安遭人迷暈後被送進醫院；景山發現安娜有事隱瞞，並從端倪猜出至安的秘密。容義邀請天機出任兄弟，天機不忿容義可得幸福。

知道有咗。（《機場特警》截圖）

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