【機場特警．劇透】綠帽最緊要除得快　楊明何依婷玩完？

《機場特警》第二十集劇透。

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上回講到，容義（楊明飾）介紹一眾特警給天機（許家傑飾）認識，天機拗手瓜時盡展臂力，接連擊敗景山（張振朗飾）等人。容義得悉至安（何依婷飾）懷孕，找來眾特警幫忙，向至安求婚成功。至安苦惱，向安娜坦白對肚內嬰孩的憂慮。美茵（孫慧雪飾）鼓勵宏宇（潘志文飾）主動接觸景山，雅妍（楊玉梅飾）卻向振赫訴說麵包班導師似對美茵另有企圖。景山向眾人宣佈容義即將當父親，容義終把婚事告知惠萍（程可為飾）。至安遭人迷暈後被送進醫院；景山發現安娜有事隱瞞，並從端倪猜出至安的秘密。容義邀請天機出任兄弟，天機不忿容義可得幸福。

知道有咗。（《機場特警》截圖）

即睇上集精彩內容：

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何依婷一夜情片段，極引誘。（螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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景山在綺琳工作的食堂捉拿可疑男子，此人竟是宏宇。天樂（王梓軒倩）打算送禮物給詩嬅（鄧佩儀飾），禮物卻意外墜海。至安避見容義，容義則為禮金和婚後居所憂心。容義執勤時發現手提袋內藏大量現金，物主報稱遺失逾百萬元，更指稱容義盜款。至安向容義坦白一切，並提出取消婚約。凱晴為景山處理傷口，安娜發現二人態度親暱。凱晴把宏宇的禮物轉交景山，綺琳亦勸景山原諒宏宇。容義告知永強（關禮傑飾）、天機已取消婚事；永強向天機提起二人似曾在槍店相遇。

楊明偷錢？（《機場特警》截圖）