Coffee林芊妤孖林德信直播爆汗操練半小時　網民笑言：Alex就斷氣

香港一眾藝人為響應留家抗疫，今日一同參與「STAY HOME #WITHME」Youtube直播活動。現職瑜珈導兼網紅的Coffee（林芊妤）就和林德信（Alex）與網民們一齊做運動Workout。直播前，在她的頻道就已經吸引到超過5千個網民等待，準時2點半開始，Coffee他們就一連示範了多個拉筋、原地跑、伸展的運動。不過他們的示範運動的強度就十分之Hardcore，動作幾乎是一個接一個，完全沒有休息。不少網民也表示：「跟住做，但係實在太快！唔掂啦。」

Coffee在直播中說：「今日太興奮，所以用咗平時喺屋企Work-Out嘅速度。」（Youtube截圖）

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直播片中，亦有不少網民大讚Coffee厲害，更有眼尖的網民笑說：「林德信就嚟唔得啦。」Coffee亦都一邊Work-Out，一邊鼓勵直播觀眾：「要堅持！雖然我哋唔係天生靚女，但係我哋可以爭取。」最後，Coffee（林芊妤）和林德信Non-Stop做完半小時爆汗運動後，才稍作休息，再由林德信指導15鐘的瑜伽。

Coffee（林芊妤）和林德信做運動做到爆晒汗。（Youtube截圖）