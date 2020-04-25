周中師傅出山做YouTuber　夥拍嚴崇天再炮製美女廚房

「美女廚房，食咗先講，食咗先講……」當年由鄭中基、梁漢文和方力申主持的《美女廚房》笑料百出，令觀眾至今百看不厭。除了節目中一眾美女的廚藝令人回味，就連擔任評判的周中師傅，其風趣的表現亦令人難忘！相隔多年，周中師傅日前就宣布出山，轉型做YouTuber教大家煮兩味，硬撼肥媽的《健康食平D》！

周中師傅幽默的作風，經常笑爆全場！（圖片來源：視覺中國）

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!

退休前於凱悅酒店凱悅軒擔任大廚的周中師傅在2006年受邀參與TVB節目《美女廚房》，擔任評判。因其評論風趣，並常發表「金句」，開始為香港人熟悉，大受歡迎。之後，人氣急升的他受邀到日本、澳門和內地等地的餐廳擔任烹飪顧問，更一度應香港旅遊發展局之邀，在美國推廣香港美食，風頭一時無兩！

周中師傅煮得又Talk得！（圖片來源：視覺中國）

當年，有傳周中師傅由於年紀太大慘被TVB請食無情雞，自從他的「伯樂」監製錢國偉離開TVB後，他就逐漸被年輕貌美的「美女廚師」Kit（麥潔兒）取而代之，曝光率大大減少。難得周中師傅相隔十年再次出山，孖前有線主播嚴崇天一同拍攝煮食節目《周中廚房》，絕對值得支持。

周中師傅相隔十年再出山！（受訪者提供）

勁呀！（YouTube截圖）

點撃下圖睇周中師傅廚藝！

+ 9 + 8 + 7

嚴崇天更透露日前的Facebook Live教煮「XO醬帶子炒西芹」只是試一試水溫，節目稍後將會邀請不同的美女陪周中師傅一同大展廚藝，他亦稱節目計劃一周一集，亦會加插買餸、送禮物和試食等環節，節目更會百分百順應民意，聽從網民意見。至於被問是否向肥媽的《健康食平D》挑機時，他就笑稱：「唔好咁講，佢哋係我前輩，但我對師傅都好有信心，淨係佢堂眉都贏晒呀，講笑講笑。」

TVB目前在播肥媽的《健康食平D》！（陳順禎攝）

周中師傅堂眉的確令人懷念！（圖片來源：視覺中國）

而受疫情影響，嚴崇天透露周中師傅都暫停外地的工作，而他自己的工作量亦大幅減少，至少損失6位數收入。

點撃下重溫《美女廚房》嘅美女，當年嘅陣容真係冇得輸！