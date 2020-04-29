【爸爸去哪兒】石頭爸教子書顯大男子主義捱轟　網友：教打女人？

內地自身演員郭濤因與兒子石頭（郭子睿）參加真人騷《爸爸去哪兒》而受到關注，日前他推出新書《父親的力量》，以「神秘教子書」來定義這本著作，但卻遭到網友炮轟。

事緣有網友曝光了書中部分內容，發現通篇都是郭濤的大男子主義論，明明是一本教子書，但他講述了自己第一次打女人的事發經過，由此悟出的道理竟然是「要給女人一個底線，她馬上就老實了，知道應該怎麼辦。」更指出女演員的通病是愛鬧騰，可能給男人戴綠帽，發誓自己不會找女演員結婚：「這個身份很尷尬，也很討厭，她們愛慕虛榮，還非常情緒化。」但有趣是，書封其實有很多圈中女藝人推薦此書，包括謝娜、梅婷等，不知道她們作何感想？

除此之外，郭濤還描述了自己衡量女性的「五字標準」：溫、良、恭、儉、讓。當中大讚太太李燃具有中國傳統意義上的女性和母親的美德，他透露某日夜晚要同石頭拍攝雜誌，太太要先到學校接兒子去片場，拍攝完之後送石頭回家，陪他做功課，最後哄他睡覺。「日復一日，她性格不急不躁，為我處理這些事時，我都特別踏實，特別放心。」郭濤如實講到，而太太也說老公最心疼她的一點就是在那麼年輕時就願意為對方生孩子，讚揚她是集中國女性傳統美德指大成。

點擊下圖睇郭濤部分書中內容：

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郭濤太太李燃出生於1984年，比郭濤小15歲，兩人於2006年結婚，羿年李燃誕下兒子石頭，當時僅23歲。據悉，郭濤與李燃拍拖後，偶然一次唱K時，郭濤有個朋友是某唱片公司老闆，對方有意簽約李燃，並塑造她為歌手，但郭濤認為她性格不適合娛樂圈，因此勸她放棄。而在《魯豫有約》中，郭濤曾自爆當時與李燃登記完之後，因為要排隊領證，他便讓太太獨自排隊等候，自己去參加活動……

而早在《爸爸去哪兒》播出期間，也有很多網友認為郭濤特別大男子主義，教育兒子的方式頗為粗暴，感覺石頭經常挨打等。

郭濤一家四口。（微博@石頭親媽李燃）

這本著作在網絡掀起波瀾，網友都對郭濤的種種言論不予接受：「封建荼毒」、「父親的力量是啥？教你要學會打女人」、「好笑的是母親負責教養孩子，出書的是父親」、「這樣教孩子怎麼會尊重女性」、「打女人只有0次和無數次」等。

網友不敢苟同郭濤觀點。（微博@郭濤）

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