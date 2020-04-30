【慶餘年】富二代郭麒麟生活超求其？　雪櫃塞滿過期食物硬過水泥

內地男星郭麒麟憑藉與張若昀、李沁合作的劇集《慶餘年》而人氣急升，不止相聲講得好，在影視方面亦有優異表現，深受大眾喜愛。

日前，內地體驗類綜藝節目《拜託了冰箱》第六季首播，張若昀與郭麒麟擔任首集嘉賓，在節目中曝光了自己家中的雪櫃。作為國內TOP相聲演員郭德綱的兒子，郭麒麟是星二代兼富二代，原本以為他的生活質量很高，但令人意外的是，他的生活非常平淡......

主持人何炅與魏大勛打開郭麒麟的雪櫃，發現裏面的豆瓣醬、黃豆醬等全部過期，饅頭硬到似水泥，膠袋裝著的乾辣椒不止潮濕，而且已經發霉，令郭麒麟在節目中「放話」，叫主持人全部扔掉，自嘲「這是個斷捨離的節目」，非常搞笑。

郭麒麟的雪櫃中有不少食物都是2017年生產，早已過期。（視頻截圖）

除此之外，郭麒麟還在節目中透露，自己是一個非常不講究的人，有好幾個燈膽壞了，他也不換，因為還有其他光源可用；洗澡的花灑，上網買最便宜的，非常隨性。

郭麒麟的居家生活相對其他藝人來講可以說是「求其」。（視頻截圖）

其實郭麒麟因為非北京戶籍，所以在當地只是租住房屋，因此他覺得只要能湊合就湊合（勉強生活）。而之前節目《花花萬物》曾探訪他的住宅，令人意想不到的是，郭麒麟的家中竟然空蕩蕩，客廳除了基本的家電以及梳化、茶几之外，完全沒有多餘傢私，最後被節目組「揶揄」一番：「單身獨居好淒涼」，真實哭笑不得。

郭麒麟空蕩蕩的家。（視頻截圖）

在郭麒麟的電視櫃中，全部都是不同類型的遊戲機同遊戲碟片，飄窗上擺放的植物毫無生機，檯面上擺滿各種藥，病例寫滿厚厚一本，原來他患有鼻炎、急性腸功能紊亂、痛風等小病，甚至還有生髮藥劑！但是，郭麒麟只有24歲，小小年紀已有脫髮煩惱？真是令人感嘆。

郭麒麟年紀輕輕卻有不少小病。（視頻截圖）

不難看出，郭麒麟在生活中似乎不太會照顧自己，大部分精力都花在了事業上，相聲、拍戲、綜藝節目等接到不停手，家中自然也沒有多少「煙火氣」，不過的確有些超出大家心目中富二代、星二代的生活。